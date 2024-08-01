Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την άδεια να κατονομαστεί δημοσίως ο ανήλικος κατηγορούμενος για το αποτρόπαιο έγκλημα στο Σάουθπορτ, που έχει στοιχίσει τη ζωή τριών μικρών κοριτσιών, έδωσε δικαστής του Λίβερπουλ ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε ο συλληφθείς.

Πρόκειται για τον 17χρονο Άξελ Μουγκάνουα Ρουντακουμπάνα, που αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες δολοφονίας και δέκα κατηγορίες απόπειρας δολοφονίας.

Ο νεαρός, που γεννήθηκε στο Κάρντιφ από γονείς από τη Ρουάντα και ενηλικιώνεται σε έξι ημέρες, κρίθηκε προφυλακιστέος για τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι κατά των κοριτσιών που συμμετείχαν σε μάθημα χορού το μεσημέρι της Δευτέρας.

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, η επίθεση έγινε με ένα κυρτό κουζινομάχαιρο.

Δύο εκ των παιδιών που τραυματίστηκαν έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομεία. Νοσηλεύονται ακόμα πέντε παιδιά, με την κατάστασή τους πλέον να περιγράφεται ως «σταθερή».

Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύονται επίσης η 35χρονη δασκάλα χορού Λιάν Λούκας, που έκρυψε κάποια κορίτσια και προστάτευσε άλλα βάζοντας το σώμα της ως ασπίδα, καθώς και ο επιχειρηματίας Τζον Χέις που επιχείρησε να αφοπλίσει τον δράστη.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.