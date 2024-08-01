H Lufthansa ακυρώνει όλες τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ με άμεση ισχύ έως τις 8 Αυγούστου, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας την Πέμπτη.

«Ο λόγος για αυτό είναι η τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο όμιλος αεροπορικών εταιρειών έχει επίσης σταματήσει τις πτήσεις του από και προς την πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, έως τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν ή ανέστειλαν τις πτήσεις, καθώς ο Λίβανος προετοιμάζεται για αντίποινα από το Ισραήλ, μετά το χτύπημα του Σαββάτου στα Υψίπεδα Γκολάν που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 παιδιών και εφήβων. Η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.