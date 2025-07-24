Συντρίμμια και μια φλεγόμενη άτρακτο εντόπισαν οι ομάδες έρευνας και διάσωσης που συμμετείχαν στην αναζήτηση του ρωσικού επιβατικού αεροσκάφους An-24 με τους περίπου 50 επιβάτες τα ίχνη του οποίου χάθηκαν σήμερα ενώ κατευθυνόταν προς την πόλη Τίντα στην περιοχή Αμούρ που συνορεύει με την Κίνα. Συγκεκριμένα, την άτρακτο εντόπισε ένα ελικόπτερο που συμμετείχε στις έρευνες.

✈️🚨 Passenger plane crashes in Russia’s Amur region — over 40 people on board



A Soviet-made Antonov An-24 aircraft operated by Angara Airlines disappeared from radar near the town of Tynda while attempting a second landing approach. Emergency crews later found the burning… pic.twitter.com/MOO08NTbEP July 24, 2025

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο Tass, δεν υπάρχουν επιζώντες σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ενώ η πτώση του οφείλεται πιθανότητα σε σφάλμα του πληρώματος κατά την προσγείωση λόγω της κακής ορατότητας που επικρατεί στην περιοχή.

«Προς το παρόν, το ελικόπτερο με τους διασώστες δεν μπορεί να προσγειωθεί στην περιοχή του ατυχήματος, καθώς πρόκειται για δυσπρόσιτη περιοχή, στην πλαγιά ενός βουνού. Στην περιοχή έχει ξεσπάσει πυρκαγιά», δήλωσε πηγή του TASS.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τα συντρίμμια εντοπίστηκαν στην ανατολική περιοχή Αμούρ λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον προορισμό του αεροσκάφους όπου ήταν και το σημείο που είχαν την τελευταία επαφή μαζί του.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Βασίλι Ορλόφ δήλωσε νωρίτερα ότι σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, στο αεροσκάφος επέβαιναν 43 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, και έξι μέλη πληρώματος. Το υπουργείο έκτακτης ανάγκης από την πλευρά του ανέφερε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν περίπου 40 επιβάτες.

«Όλες οι απαραίτητες δυνάμεις και μέσα έχουν αναπτυχθεί για την αναζήτηση του αεροπλάνου», έγραψε νωρίτερα στο Telegram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.