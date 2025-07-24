Milliyet: Η Τουρκία αγοράζει Eurofighter για να αντιμετωπίσει τα ελληνικά Rafale και F-35

«Η Τουρκία αγοράζει Eurofighter για να αντιμετωπίσει τα ελληνικά Rafale και F-35», αναφέρει ο τουρκικός Τύπος σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, σημειώνοντας επίσης ότι «το τουρκικό υπουργείο Άμυνας διαψεύδει τις πληροφορίες για υποσχέσεις σχετικά με τη μη χρησιμοποίησή τους εναντίον μιας συμμαχικής χώρας.

Ειδικότερα, η τουρκική εφημερίδα Milliyet αναφέρει: «Η επιλογή του Eurofighter Typhoon είχε ως στόχο την αντιμετώπιση πιθανών αδυναμιών που προκύπτουν από την απόκτηση αεροσκαφών F-35 και Rafale από την Ελλάδα. Οι προσπάθειες για την προμήθεια των F-35 και την άρση των κυρώσεων CAATSA βρίσκονται σε εξέλιξη. Υποστηρίχθηκε ότι η Τουρκία «υποσχέθηκε να μην χρησιμοποιήσει αυτά τα αεροσκάφη εναντίον άλλου μέλους της συμμαχίας του ΝΑΤΟ». Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διέψευσαν αυτόν τον ισχυρισμό».

Τουρκική αντιπολίτευση: Τα ελληνικά μαχητικά μας εντοπίζουν, μας εγκλωβίζουν, ενώ εμείς δεν μπορούμε να τους εντοπίσουμε

Στο μεταξύ, η τουρκική αντιπολίτευση αναφέρει ότι «τα ελληνικά μαχητικά μας εντοπίζουν, μας εγκλωβίζουν, ενώ εμείς δεν μπορούμε να τους εντοπίσουμε», προσθέτοντας ότι «οι Έλληνες εκσυγχρόνισαν τα μαχητικά τους». «Τα ισραηλινά F-35 μπορούν να μας πλήξουν και να μην τα έχουμε αντιληφθεί».

Ειδικότερα, ο Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) δήλωσε: «Όταν απογειωθεί ένα ισραηλινό F-35 και απέναντι του βρεθεί ένα δικό μας F-16, το ισραηλινό μαχητικό μπορεί και βλέπει το δικό μας για 6 ολόκληρα λεπτά ενώ ούτε καν μπορούμε να το δούμε εμείς. Εκείνο το F-35 θα μπορεί να μας πλήξει και να επιστρέψει και εμείς ούτε καν θα το έχουμε αντιληφθεί. Για αυτό το Eurofighter είναι σημαντικό. Κι όταν απογειώνεται ένα ελληνικό F-16 κι ένα δικό μας F-16, για πολλά χιλιόμετρα το ελληνικό μπορεί να εντοπίσει το δικό μας, ενώ το δικό μας F-16 δεν εντοπίζει κάτι. Καθώς τα συστήματα του ελληνικού F-16 εκσυγχρονίστηκαν, τα δικά μας δεν εκσυχγρονίστηκαν. Τα τελευταία 24 χρόνια στον στόλο εντάχθηκαν μόλις 20 μαχητικά, ενώ τα τελευταία 11 χρόνια δεν έχει ενταχθεί ούτε ένα μαχητικό».

Özgür Özel:



"İsrail'in F-35'i, bizim F-16'yı 6 dakika önce görüyor. F-35 bizi vurur, döner; bizim daha haberimiz olmaz! Eurofighter bu açıdan çok önemli.



Yunan F-16'ları bile modernize edildi, bizimkiler edilmedi. 11 yıldır 1 tane bile uçak alınmadı."pic.twitter.com/It9oOCCNkY — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehiirrr) July 23, 2025

Πηγή: skai.gr

