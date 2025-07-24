Στο Πεκίνο διεξάγεται η Σύνοδος Κίνας - ΕΕ, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τους εμπορικούς δασμούς Τραμπ. Η Κίνα επιδιώκει να συσφίξει τη σχέση της με τη Γηραιά Ήπειρο, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως πιο αξιόπιστο εταίρο από τις ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητας στην ταραγμένη διεθνή σκηνή. Ωστόσο, αντιμετωπίζεται με ολοένα περισσότερη δυσπιστία από τις Βρυξέλλες.

Κίνα: Υπάρχουν «πεδία συνεννόησης» παρά τις διαφωνίες μας

Στο πλαίσιο τη Συνόδου, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έκρινε σήμερα πως οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας πρέπει να κάνουν «τη σωστή στρατηγική επιλογή», στο πλαίσιο της συνόδου των δυο πλευρών.

«Οι Κινέζοι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει, για ακόμη μια φορά, να δείξουν διορατικότητα και δέσμευση και να κάνουν τη σωστή στρατηγική επιλογή, που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των λαών κι αντέχει στη βάσανο της Ιστορίας», είπε ο Σι στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και στον Αντόνιο Κόστα, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Είπε ακόμη πως οι δυο πλευρές πρέπει να κάνουν προσπάθεια να βαθύνουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει ολοένα περισσότερες συγκρούσεις, διαβεβαιώνοντας πως μπορούν να βρουν «πεδία συνεννόησης» παρά τις διαφωνίες τους.

«Όσο περισσότερο γίνεται σοβαρή και περίπλοκη η διεθνής κατάσταση, τόσο περισσότερο η Κίνα και η ΕΕ πρέπει να εντείνουν την επικοινωνία, να ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και να βαθύνουν τη συνεργασία τους», πρότεινε ο κ. Σι.

Κομισιόν: Βοηθήστε με την Ουκρανία

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα παρότρυνε από την πλευρά του την κυβέρνηση της Κίνας να αξιοποιήσει «την επιρροή της στη Ρωσία» πιέζοντας να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καλούμε την Κίνα να ασκήσει την επιρροή της στη Ρωσία» προκειμένου «να τερματιστεί» ο «επιθετικός πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας», είπε ο Κόστα απευθυνόμενος στον Κινέζο πρόεδρο.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν, φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στο Πεκίνο και στις Βρυξέλλες είναι απαραίτητο να οδηγήσουν σε «αληθινές λύσεις».

«Στον βαθμό που βαθαίνει η συνεργασία μας, οι ανισορροπίες τονίζονται επίσης. Έχουμε φθάσει σε σημείο καμπής. Είναι απαραίτητο να επανεξισορροπηθούν οι διμερείς σχέσεις μας», είπε η γερμανίδα πρόεδρος της Κομισιόν στο πλαίσιο της συνόδου ΕΕ-Κίνας στο Πεκίνο.







