Το Ισραήλ εξετάζει την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ανακοίνωσε την Πέμπτη το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υπέβαλε την απάντησή της στους μεσολαβητές, χωρίς όμως να αποκαλύψει το περιεχόμενό της.

Πηγή: skai.gr

