Ρωσικό δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 13,5 ετών σε έναν ειδικό πληροφορικής με την κατηγορία της κατασκοπίας επειδή επιχείρησε να περάσει μυστικές πληροφορίες στην αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών CIA, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB).

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο άνδρας αυτός ονομάζεται Φιρούζ Νταντομπόεφ και έχει διπλή υπηκοότητα-ρωσική και αμερικανική.

Η FSB, διάδοχος της επί σοβιετικής εποχής KGB, ανέφερε ότι ο Νταντομπόεφ επιχείρησε να περάσει παράνομα αποκτηθέντα κρατικά μυστικά σε έναν εκπρόσωπο της CIA.

Οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης τον δείχνει την ώρα που συλλαμβάνεται κοντά σε δασική περιοχή τον Οκτώβριο του 2022.

"Διακριβώθηκε ότι ο Φ.Τ Νταντομπόεφ, φέροντας πληροφορίες που αποκτήθηκαν παρανόμως και συνιστούν κρατικό μυστικό, καθοδηγούμενος από εγκληματική πρόθεση, σκόπευε να τις μεταβιβάσει σε έναν εκπρόσωπο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό είχε έρθει σε επαφή με την CIA", ανέφερε η ανακοίνωση της FSB.

Σύμφωνα με την FSB, ο συλληφθείς παραδέχτηκε την ενοχή του. Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ποιες πληροφορίες κατηγορείται ότι επιχείρησε να δώσει στην CIA.

Η CIA δεν σχολίασε άμεσα, ενώ δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον Νταντομπόεφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.