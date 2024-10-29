Αντιδράσεις από το Λονδίνο για την ισραηλινή απαγόρευση στην UNRWA

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την κάθετη διαφωνία της με την απόφαση του ισραηλινού κοινοβουλίου να απαγορεύσει τη δραστηριοποίηση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες (UNRWA) από το ισραηλινό έδαφος διατύπωσε η βρετανική πολιτική ηγεσία.

Ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ εξέφρασε με δήλωση «βαθιά ανησυχία» για την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου από την Κνεσέτ.

«Η νομοθεσία απειλεί να καταστήσει το αναγκαίο έργο της UNRWA για τους Παλαιστινίους αδύνατο, διακινδυνεύοντας ολόκληρη τη διεθνή ανθρωπιστική απάντηση στη Γάζα και την παράδοση αναγκαίων υγειονομικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη Δυτική Όχθη», συμπλήρωσε ο Βρετανός ηγέτης.

Συνέχισε τονίζοντας πως η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι «απλά απαράδεκτη» και ότι απαιτείται άμεση εκεχειρία, απελευθέρωση των ομήρων και σημαντική αύξηση της βοήθειας προς τους αμάχους στην περιοχή. Ο κ. Στάρμερ υπενθύμισε ότι το Ισραήλ οφείλει με βάση τις διεθνείς του υποχρεώσεις να διασφαλίσει ότι φτάνει στους αμάχους στη Γάζα επαρκής βοήθεια.

«Εντελώς εσφαλμένη» χαρακτήρισε την απόφαση της Κνεσέτ ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι, με ανάρτηση στο Χ.

«Μαζί με τους διεθνείς εταίρους το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υπάρξει ξεκάθαρο ότι το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει πως η UNRWA είναι σε θέση να παραδίδει βοήθεια με την ταχύτητα και κλίμακα που χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική έκτακτη κατάσταση στη Γάζα», πρόσθεσε ο κ. Λάμι.

