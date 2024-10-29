Οι σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την εκτόξευση drone εναντίον βιομηχανικής περιοχής στην πόλη Ασκελόν, στο νότιο Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί ότι οι σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στην Ασκελόν, αφού drone εισήλθε στον εναέριο χώρο του Ισραήλ και έπεσε σε αγρό.

Οι Χούθι «διεξήγαγαν επιχείρηση με στόχο τη βιομηχανική περιοχή του ισραηλινού εχθρού στην περιοχή της Ασκελόν» με drones, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γιαχία Σαρί στρατιωτικού εκπροσώπου των σιιτών ανταρτών.

Οι Χούθι, που επιτίθενται σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από πέρυσι τον Νοέμβριο, δηλώνουν ότι ενεργούν σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας και προς τον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

