Ρωσία: Επίσκεψη της ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας στη Μόσχα

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι έφτασε την Τρίτη στο Βλαδιβοστόκ. Στις 30 Οκτωβρίου θα αναχωρήσει για επίσκεψη στη Μόσχα, δήλωσε στο TASS διπλωματική πηγή.



Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Πιονγκγιάνγκ, Αλεξάντερ Ματσεγόρα, κατευόδωσε τον Τσόε στο αεροδρόμιο, ανέφερε η ρωσική πρεσβεία σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Vkontakte της πρεσβείας.

Πηγή: skai.gr

«Η επίσκεψη του επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών της ΛΔΚ στη Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός στρατηγικού διαλόγου - μετά από συμφωνία για ενίσχυση των δεσμών που επιτεύχθηκε από τους ηγέτες των χωρών μας κατά τη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου 2024», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Η επίσκεψη της Τσόε πραγματοποιείται ενώ το ΝΑΤΟ μαζί με τη Σεούλ, την Ουάσιγκτον και το Κίεβο, επιβεβαίωσε την αποστολή στρατευμάτων της Πιονγκγιάνγκ στη Ρωσία, λέγοντας ότι βορειοκορεατικές στρατιωτικές μονάδες έχουν αναπτυχθεί στο Κουρσκ της Ρωσίας στα σύνορα με την Ουκρανία.Το Πεντάγωνο ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιβάλει νέους περιορισμούς στη χρήση αμερικανικών όπλων από το Κίεβο εάν η Βόρεια Κορέα εισέλθει στον πόλεμο της Μόσχας εναντίον του Κιέβου. Ανέφερε επίσης ότι η Βόρεια Κορέα έστειλε 10.000 στρατιώτες στην ανατολική Ρωσία για εκπαίδευση, έναντι 3.000 που αρχικά εκτιμήθηκε.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ επικίνδυνη».

