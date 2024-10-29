Πλοίο που μεταφέρει εκατοντάδες τόνους βιομηχανικών αποβλήτων που θεωρούνται ύποπτα ως τοξικά απόβλητα κατέπλευσε χθες στην Αλβανία, στον τόπο από όπου είχε αρχικά αποπλεύσει. Το φορτίο του δεν έγινε δεκτό στην Ταϊλάνδη και το πλοίο περιπλανήθηκε επί μήνες για να καταλήξει και πάλι στην Αλβανία, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Basel Action Network (BAN).

«Το πλοίο έχει αγκυροβολήσει στο Δυρράχιο, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το λιμάνι», δήλωσε στο AFP ο Jim Puckett, εκτελεστικός διευθυντής της BAN, ο οποίος βρέθηκε χθες στο αλβανικό λιμάνι περιμένοντας την άφιξη του πλοίου.

Το φορτηγό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Moliva, με σημαία Τουρκίας, μεταφέρει, σύμφωνα με την ίδια πηγή, «102 κοντέινερ, δηλαδή 2.100 τόνους» αποβλήτων που θεωρούνται ύποπτα.

Το φορτίο απέπλευσε από την Αλβανία τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα έγγραφα που παρουσιάσθηκαν στο αλβανικό τελωνείο, πρόκειται για βιομηχανικά απόβλητα, και συγκεκριμένα για οξείδιο του σιδήρου, η εξαγωγή του οποίου επιτρέπεται.

Ομως, σύμφωνα με πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν στην οργάνωση BAN από μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, πρόκειται για σκόνη σακκόφιλτρων ηλεκτροκαμίνου (Electric Arc Furnace Dust-EAFD), που ανήκει στα τοξικά απόβλητα και πρέπει να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται υπό πολύ αυστηρές συνθήκες.

Τα απόβλητα δεν έγιναν δεκτά στην Ταϊλάνδη και ταξίδεψαν πίσω στην Αλβανία αφού το πλοίο περιπλανήθηκε επί πολλούς μήνες στην θάλασσα, με σταθμούς στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Τουρκία.

«Η μεταφορά αυτών των αποβλήτων έχει προκαλέσει διχογνωμίες. Ορισμένοι δηλώνουν ότι δεν πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα. Εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε 95% βέβαιοι ότι είναι», δήλωσε ο Jim Puckett κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Δυρράχιο.

Η μη κυβερνητική οργάνωση θεωρεί ότι πρόκειται «για σκόνη χάλυβα που συγκεντρώθηκε στα φίλτρα των χαλυβουργείων του Ελβασάν», είπε. «Αν αυτό που δηλώνουμε είναι αλήθεια (...) η εξαγωγή αυτή ήταν μία εγκληματική εξαγωγή που δεν έπρεπε ποτέ να έχει γίνει».

Η Basel Action Network, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητούν από τις αλβανικές αρχές να συμμετάσχει στην δειγματολειψία στο φορτίο του πλοίου ώστε να εξακριβωθεί για τι πρόκειται και να ταυτοποιηθεί «ο παραγωγός και η προέλευση των αποβλήτων», εξήγησε ο Jim Puckett. Αντιπροσωπεία της οργάνωσης επρόκειτο να συναντηθεί χθες με τις αλβανικές αρχές.

Η εισαγγελία του Δυρραχίου ξεκίνησε έρευνα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για «λαθρεμπόριο απαγορευμένων εμπορευμάτων» και «κατάχρηση εξουσίας».

Η αλβανική εισαγγελία διέταξε χθες τη δέσμευση των εμπορευματοκιβωτίων πριν από τον κατάπλου, για να προετοιμαστεί το άνοιγμά τους σε συνθήκες ασφαλείας.

Η αποστολή βιομηχανικών αποβλήτων από τις δυτικές χώρες για την διαχείρισή τους αλλού, στην Ασία ή την Αφρική, αποτελεί τμήμα του παγκόσμιου εμπορίου που καταγγέλλεται συστηματικά από τις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αντιπροσωπεύει 44 έως 70 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

