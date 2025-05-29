Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ επιτέθηκε αυτή την εβδομάδα σε μεγάλες ιατρικές επιθεωρήσεις, τις οποίες κατηγόρησε ότι επηρεάζονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, και απείλησε να απαγορεύσει στους επιστήμονες που εργάζονται σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες να δημοσιεύουν τις έρευνές τους σε αυτές.

«Μάλλον θα σταματήσουμε τις δημοσιεύσεις στο Lancet, το New England Journal of Medicine, το Journal of the American Medical Association (JAMA) και άλλα περιοδικά διότι είναι όλα διεφθαρμένα», τόνισε ο Κένεντι Τζούνιορ σε podcast, εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον της επιστημονικής κοινότητας.

«Αν αυτά τα περιοδικά δεν αλλάξουν ριζικά, θα εμποδίσουμε τους επιστήμονες του NIH (Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας) να δημοσιεύουν σε αυτά και θα φτιάξουμε δικά μας περιοδικά», εξήγησε ο Αμερικανός υπουργός αναφερόμενος στην ομοσπονδιακή υπηρεσία αρμόδια για την ιατρική έρευνα που εξαρτάται από το υπουργείο Υγείας.

Γνωστός για τις αντιεμβολιαστικές του απόψεις και την προώθηση θέσεων που αντίκειται σε καθιερωμένες επιστημονικές θεωρίες, ο Κένεντι Τζούνιορ καταγγέλλει εδώ και χρόνια την επιρροή των φαρμακευτικών εταιρειών στο αμερικανικό ιατρικό σύστημα και έχει επικρίνει ξανά στο παρελθόν τις ιατρικές επιθεωρήσεις αυτές, που είναι μεταξύ των σημαντικότερων παγκοσμίως.

Το Lancet, το New England Journal of Medicine και το Journal of the American Medical Association ιδρύθηκαν τον 19ο αιώνα και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον τομέα της ιατρικής έρευνας. Οι μελέτες που δημοσιεύουν έχουν «αξιολογηθεί από ομότιμους», δηλαδή από ειδικούς στους τομείς που αφορούν.

Όμως σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό, ο οποίος επικαλείται κυρίως τη μαρτυρία της Μάρσια Έιντζελ, πρώην διευθύντρια σύνταξης του NEJM, τα περιοδικά αυτά δεν είναι αξιόπιστα λόγω των οικονομικών δεσμών τους με τις φαρμακευτικές εταιρείες.

«Πρέπει κανείς να πληρώσει 10.000 δολάρια για να δημοσιευθεί μια έρευνα. Κατά συνέπεια η φαρμακευτική εταιρεία επινοεί μια έρευνα που δείχνει τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμεί (…) και τη δημοσιεύει», κατήγγειλε ο Κένεντι Τζούνιορ.

Το 2009 η Έιντζελ είχε γράψει σε βιβλίο της για τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες ότι «απλώς δεν είναι πλέον δυνατό να πιστέψει κανείς μεγάλο μέρος της δημοσιευμένης κλινικής έρευνας».

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ κατηγορεί επίσης πολλές υγειονομικές υπηρεσίες τις οποίες επιβλέπει ότι ελέγχονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες και έχει ζητήσει σε βάθος έρευνα στο υπουργείο Υγείας προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στις αρχές.

Πηγή: skai.gr

