Επιδημία χολέρας έχει στοιχήσει τη ζωή σε 70 ανθρώπους σε δύο ημέρες στην πρωτεύουσα του Σουδάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας, εν μέσω κατάρρευσης των ιατρικών υπηρεσιών του Χαρτούμ.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο ανέφερε 942 νέες μολύνσεις και 25 θανάτους για σήμερα στο Χαρτούμ, ύστερα από 1.177 νέα περιστατικά και 45 θανάτους, χθες, Τρίτη.

Χθες, το υπουργείο Υγείας κατέγραψε ισχυρή αύξηση των κρουσμάτων χολέρας, με 2.729 περιστατικά και 172 νεκρούς σε μία εβδομάδα, με την πολιτεία του Χαρτούμ να συγκεντρώνει το 90% των νέων μολύνσεων.

Η επιδημία καταγράφεται ύστερα από εβδομάδες πληγμάτων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) – τα οποία αποδίδονται στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF) που πολεμά εναντίον του σουδανικού στρατού εδώ και πάνω από δύο χρόνια - που έχουν θέσει εκτός λειτουργίας την υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση στην πρωτεύουσα.

Οι σουδανικές αρχές εκτιμούν ωστόσο ότι το 89% των ασθενών, που έχουν τεθεί σε απομόνωση, βρίσκονται σε φάση ανάρρωσης, ενώ διατηρούνται οι ανησυχίες για την έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο νερό κάτι που ευνοεί την εξάπλωση της επιδημίας.

Ο πόλεμος, που έχει εισέλθει στον τρίτο χρόνο του, έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, τον εκτοπισμό 13 εκατ. κατοίκων καθώς και τη «χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, που είναι σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο.

Οι υποδομές της χώρας έχουν καταστραφεί και το 90% των νοσοκομείων στις περιοχές των συγκρούσεων είναι εκτός λειτουργίας.

Πηγή: skai.gr

