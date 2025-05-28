Το ενδεχόμενο να απαγορεύσει σε κυβερνητικούς επιστήμονες να δημοσιεύουν σε κορυφαία ιατρικά περιοδικά παγκοσμίως επισήμανε ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ χθες Τρίτη, προτείνοντας αντ' αυτού τη δημιουργία «εσωτερικών» δημοσιεύσεων από την υπηρεσία του - την τελευταία στις επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ σε επιστημονικά ιδρύματα.

«Πιθανότατα θα σταματήσουμε να δημοσιεύουμε άρθρα στο Lancet, στο New England Journal of Medicine, στο JAMA [που εκδίδεται από την Αμερικανική Ιατρική Ένωση] και σε αυτά τα άλλα περιοδικά, επειδή είναι όλα διεφθαρμένα», δήλωσε ο Κένεντι κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο podcast «Ultimate Human». Περιέγραψε επίσης τα περιοδικά ως υπό τον έλεγχο φαρμακευτικών εταιρειών.

Τα τρία ιατρικά περιοδικά που κατονόμασε διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διάδοση της ιατρικής έρευνας παγκοσμίως. Το Lancet και το JAMA αναφέρουν ότι δέχονται περισσότερες από 30 εκατομμύρια ετήσιες επισκέψεις στις ιστοσελίδες τους, ενώ το New England Journal of Medicine αναφέρει ότι διαβάζεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους κάθε εβδομάδα.

Ο Κένεντι κατηγόρησε επίσης αρκετές από τις υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών - συμπεριλαμβανομένων των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων και των Κέντρων Υπηρεσιών Medicare και Medicaid - ότι είναι «μαριονέτες» για τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Σχετικά με τα σχέδιά του για τον οργανισμό να δημιουργήσει τα δικά του περιοδικά, ο Κένεντι είπε ότι «θα γίνουν τα κορυφαία περιοδικά, επειδή αν λάβεις χρηματοδότηση [από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας], σε χρίζεις έναν καλό, νόμιμο επιστήμονα».

Ο Άνταμ Γκάφνεϊ, ερευνητής δημόσιας υγείας και επίκουρος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, έγραψε σε ένα email ότι «η απαγόρευση σε ερευνητές που χρηματοδοτούνται από τα NIH να δημοσιεύουν σε κορυφαία ιατρικά περιοδικά και η απαίτησή τους να δημοσιεύουν μόνο σε περιοδικά που φέρουν τη σφραγίδα έγκρισης RFK Jr. θα απονομιμοποιούσε την έρευνα που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους».

Πρόσθεσε επίσης ότι ενώ θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα εμπορικά συμφέροντα δεν επηρεάζουν «τη διεξαγωγή ή την αναφορά της επιστήμης» και ότι οι εγκρίσεις φαρμάκων βασίζονται σε έγκυρη επιστήμη, αυτό είναι απίθανο να συμβεί δεδομένων των περικοπών της κυβέρνησης Τραμπ στη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και της έρευνας, καθώς και των ίδιων των αντιεμβολιαστικών απόψεων του Κένεντι.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση δημοσίευσε αυτό που αποκάλεσε «έκθεση MAHA» η οποία αμφισβήτησε την κυρίαρχη ιατρική συναίνεση σε θέματα όπως τα εμβόλια. Ιατρικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι ορισμένες από τις προτάσεις της έκθεσης διεύρυναν τα όρια της επιστήμης, ανέφερε η Washington Post, ενώ πολλά τμήματα της έκθεσης προσέφεραν παραπλανητικές αναπαραστάσεις ευρημάτων σε επιστημονικές εργασίες.

Οι παρατηρήσεις του Κένεντι και η έκθεση έρχονται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας στην επιστημονική κοινότητα για τις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ που έχουν καθυστερήσει ή διαταράξει τις ερευνητικές προσπάθειες. Τον Απρίλιο, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια έστειλε μια ασυνήθιστη επιστολή στο επιστημονικό περιοδικό Chest, αμφισβητώντας τις συντακτικές του πολιτικές, πυροδοτώντας ανησυχίες για την ελευθερία του λόγου.

Η χρηματοδότηση των NIH μειώθηκε κατά περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια την περίοδο μεταξύ της ορκωμοσίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, σε σύγκριση με τις επιχορηγήσεις που εκδόθηκαν κατά την ίδια περίοδο πέρυσι, και τα κορυφαία πανεπιστήμια έχουν χάσει κρατική χρηματοδότηση για έρευνα.

