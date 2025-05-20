Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, επέκρινε την Τρίτη τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας χαρακτηρίζοντάς τον ως «ετοιμοθάνατο», την ώρα που αξιωματούχοι από όλο τον κόσμο συνεδριάζουν στο πλαίσιο της ετήσιας συνέλευσης του οργανισμού στη Γενεύη.

«Καλώ τους υπουργούς Υγείας του κόσμου και τον ΠΟΥ να εκλάβουν την αποχώρησή μας από τον οργανισμό ως έκκληση αφύπνισης», δήλωσε ο υπουργός σε βίντεο στο Fox News, όπως μεταδίδει το Reuters. «Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με χώρες που σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο και ενθαρρύνουμε και άλλους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 'ενωθούν' μαζί μας», είπε ο ίδιος κάνοντας λόγο για δημιουργία νέων φορέων υγείας.

Συμφωνία ορόσημο για τις πανδημίες υιοθετήθηκε από τα μέλη του ΠΟΥ

Σημειώνεται πως τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ, WHO) υιοθέτησαν σήμερα μια συμφωνία ορόσημο για το πώς θα προετοιμασθούν για μελλοντικές πανδημίες μετά την Covid-19, η οποία σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους στα χρόνια από το 2020 ως το 2022.

Έπειτα από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων, το νομικά δεσμευτικό σύμφωνο υιοθετήθηκε στη Γενεύη από τη Συνέλευση για την Παγκόσμια Υγεία. Τα μέλη του ΠΟΥ καλωσόρισαν την υιοθέτησή του με χειροκροτήματα.

Το σύμφωνο θεωρείται ευρέως νίκη για τα μέλη του παγκόσμιου υγειονομικού οργανισμού, σε μια περίοδο που πολυμερείς οργανισμοί, όπως ο ΠΟΥ, πλήττονται από περικοπές χρηματοδότησης εκ μέρους των ΗΠΑ.

«Η συμφωνία είναι μια νίκη για τη δημόσια υγεία, την επιστήμη και την πολυμερή δράση. Θα εξασφαλίσει ότι θα μπορούμε συλλογικά να προστατεύουμε καλύτερα τον κόσμο από μελλοντικές απειλές πανδημίας», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Η συνθήκη αντιμετώπισε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής χθες, Δευτέρα, όταν η Σλοβακία ζήτησε να διεξαχθεί ψηφοφορία, καθώς ο πρωθυπουργός της, ο οποίος εκφράζει σκεπτικισμό έναντι των εμβολίων, ζήτησε η χώρα του να αμφισβητήσει την υιοθέτηση της συμφωνίας.

Εκατόν είκοσι τέσσερις χώρες ψήφισαν υπέρ, καμία κατά, ενώ 11 χώρες, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ρωσία, η Σλοβακία και το Ιράν, απείχαν.

Πηγή: skai.gr

