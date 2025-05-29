Η Άγκυρα διεκδικεί βελτίωση του μηχανισμού SAFE 

Τη βελτίωση των όρων του μηχανισμού SAFE επιδιώκει η Τουρκία, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν: «Μεταφέραμε το αίτημά μας να γίνου ευνοϊκότερες οι συνθήκες για τις αμυντικές μας βιομηχανίες» και πρόσθεταν πώς «η ικανοποίηση της Τουρκίας είναι τεστ ειλικρίνειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αναλυτικότερα, πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ ανέφεραν στο Euronews: «Μετά τη δημοσιοποίηση του εν λόγω μηχανισμού, αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες με μέλη και θεσμικά όργανα της ΕΕ, για να μεταφέρουμε το αίτημά μας να γίνουν ευνοϊκότερες οι συνθήκες για τη συμμετοχή συμμάχων του ΝΑΤΟ εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, σε κοινά έργα προμηθειών στο πλαίσιο του SAFE.

» Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία του τεχνικού και συμβασιακού περιβάλλοντος που θα επιτρέψει στις τουρκικές εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας, οι οποίες ξεχωρίζουν με τα αμυντικά τους προϊόντα που έχουν αποδείξει τον εαυτό τους στο πεδίο της μάχης, να συμπεριληφθούν στο μέγιστο βαθμό στον Μηχανισμό SAFE.

» Η Τουρκία έχει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στην Ευρώπη, η ένταξη της Άγκυρας στον μηχανισμό SAFE θα φέρει όχι μόνο πολιτικές, αλλά και δομικές και οικονομικές συνεισφορές. Η συμμετοχή της Τουρκίας είναι επίσης σημαντική για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε όλη την Ευρώπη, τη διατήρηση των πλεονεκτημάτων τιμών για τους προμηθευτές, τις αποτελεσματικές διαδικασίες παραγωγής και τη μείωση των χρόνων παράδοσης στους τελικούς χρήστες.

» Το αν η Τουρκία και οι τουρκικές εταιρείες, ως υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ και σύμμαχος του ΝΑΤΟ, θα συμπεριληφθούν ικανοποιητικά στον μηχανισμό SAFE και σε άλλες σχετικές διαδικασίες αποτελεί τεστ ειλικρίνειας για την ΕΕ.

» Η διατήρηση της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ΕΕ και εκτός ΕΕ θα είναι καθοριστική για την επιτυχία του SAFE.

» H Τουρκία είναι πρόθυμη να συνεργαστεί στην αμυντική βιομηχανία και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ειδικά τους Ευρωπαίους συμμάχους της που είναι μέλη της ΕΕ».

Παράλληλα, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανέφεραν: «Παράλληλα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις τρέχουσες παγκόσμιες εξελίξεις, οι προσπάθειες για την αύξηση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης έχουν επιταχυνθεί. Στο πλαίσιο αυτό, στις 27 Μαΐου 2025 το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τον κανονισμό SAFE, που προβλέπει τη διάθεση κεφαλαίων ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ στα κράτη μέλη, τα οποία θα δαπανηθούν για αμυντικές προμήθειες.

» Αν και ο μηχανισμός SAFE ως αρχή είναι ανοιχτός στη συμμετοχή της Τουρκίας, στον κανονισμό λαμβάνουν χώρα πολλές περιοριστικές ρυθμίσεις για τις χώρες εκτός ΕΕ.

» Δυστυχώς, σε αυτή τη διαδικασία γίναμε επίσης μάρτυρες προσπαθειών για τον αποκλεισμό των συμμάχων εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, από την αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας της ΕΕ ή για τη χρησιμοποίησή τους ως διαπραγματευτικό χαρτί.

» Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια μπορεί να ενισχυθεί μόνο μέσω της συμμετοχικότητας, της στρατηγικής πρόβλεψης και της συλλογικής αλληλεγγύης, γεγονός που απαιτεί μια οραματική προσέγγιση.

» Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα συμβάλλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια με τις αμυντικές της ικανότητες. Αυτό διατυπώθηκε και από πολλούς συμμάχους μας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του κανονισμού SAFE.

» Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη αμυντικής συνεργασίας με τους ανοιχτόμυαλους και οραματιστές Ευρωπαίους συμμάχους μας εντός ή εκτός του Μηχανισμού SAFE (ιδίως με τις προηγμένες ικανότητές μας στους τομείς των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των συστημάτων αεράμυνας, των τεθωρακισμένων οχημάτων και των χερσαίων πλατφορμών, των συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και των ραντάρ, των πυρομαχικών και των πυραυλικών συστημάτων και των ναυτικών συστημάτων).»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.