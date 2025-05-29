Politico: Η Ευρώπη ασφαλίζει τη Μαύρη Θάλασσα - Υψώνει τείχος ασφαλείας

Τείχος ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα υψώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς η ρωσική απειλή ρίχνει βαριά τη σκιά της στην Ανατολική Ευρώπη.

Η Κομισιόν παρουσίασε την Τετάρτη μια νέα στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα, η οποία, μεταξύ άλλων, θα επιτρέψει στο μπλοκ να μεταφέρει καλύτερα βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό, και να ενισχυθεί αμυντικά στη ζωτικής γεωστρατηγικής σημασίας περιοχή.

«Η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα είναι ζωτικής σημασίας και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή υπονομεύεται από τον ολοκληρωτικό πόλεμο του Κρεμλίνου στην Ουκρανία και τις υβριδικές επιθέσεις σε θαλάσσιες υποδομές.

Η στρατηγική αποτελεί επίσης απάντηση στις «γεωπολιτικές προκλήσεις» σε έναν κόσμο όπου «οι εξαρτήσεις εργαλειοποιούνται», δήλωσε η Μάρτα Κος, επίτροπος για τη διεύρυνση της ΕΕ. Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί γέφυρα προς τον Νότιο Καύκασο και την Κεντρική Ασία και ζωτική αρτηρία για το εμπόριο ενέργειας και τροφίμων, επισήμανε.

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έχει αποσταθεροποιηθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς η μεγάλης κλίμακας χρήση ναρκών και οι στρατιωτικές ενέργειες εμπόδισαν τη ροή αγαθών σχολιάζει το Politico. Παράλληλα, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης φοβούνται περαιτέρω επιθετικότητα από τη Μόσχα, πέραν της Ουκρανίας, και θέλουν να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες.

Η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι χώρες της ΕΕ στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, και το μπλοκ θα επενδύσει στην αναβάθμιση των περιφερειακών υποδομών, όπως λιμάνια, σιδηρόδρομοι και αεροδρόμια, για να χειρίζονται βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι «τα στρατεύματα μπορούν να βρίσκονται εκεί που χρειάζονται όταν χρειάζονται», δήλωσε ο Κάλλας.

Προηγουμένως, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε ότι η αναβάθμιση των υποδομών μεταφορών για στρατιωτική χρήση σε όλη την Ευρώπη θα κοστίσει περίπου 75 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ΕΕ σχεδιάζει επίσης να δημιουργήσει έναν Κόμβο Θαλάσσιας Ασφάλειας της Μαύρης Θάλασσας, ο οποίος θα χρησιμεύσει ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρώπης στην περιοχή. Η Κάλας σημείωσε ότι ο κόμβος θα προσφέρει έγκαιρη προειδοποίηση, ενίσχυση της επιχειρησιακής επίγνωσης και θα βοηθήσει την ΕΕ να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές της. Η τοποθεσία του κόμβου, το λειτουργικό του μοντέλο και το κόστος δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, διευκρίνισε.

Μια άλλη κίνηση ασφαλείας είναι η αυξημένη επιτήρηση λιμένων ξένης ιδιοκτησίας και άλλων βασικών εγκαταστάσεων, δήλωσε η Κάλας.

Στο εμπόριο, η ΕΕ θα αναπτύξει νέους ενεργειακούς διαδρόμους, μεταφορικές συνδέσεις και ψηφιακές υποδομές με περιφερειακούς εταίρους, σύμφωνα με την Κος. Το μπλοκ θα επενδύσει επίσης στην ετοιμότητα των παράκτιων κοινοτήτων και της θαλάσσιας οικονομίας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζημιών που σχετίζονται με τον πόλεμο και την αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής.

«Σε όλο τον κόσμο, οι χώρες αναζητούν τώρα συνεργασία με αξιόπιστους και προβλέψιμους εταίρους, όπως είναι η ΕΕ», δήλωσε η Κος. «Τέτοιες συνεργασίες θα μας κάνουν συλλογικά πιο ασφαλείς και θα δημιουργήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες για όλους».

Η Κομισιόν επισήμανε την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Γεωργία, την Τουρκία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν ως εταίρους με τους οποίους θέλει να σφυρηλατήσει στενότερους δεσμούς μέσω της νέας στρατηγικής.

Πηγή: skai.gr

