Θέμα ωρών για τον Ρίσι Σούνακ να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας Κόσμος 11:12, 24.10.2022

Ο πολυεκατομμυριούχος πρώην χρηματιστής θα αντιμετωπίσει μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις για να αποκαταστήσει την αμαυρωμένη δημοσιονομική εικόνα της χώρας