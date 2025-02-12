Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι οκτώ νοσηλεύονται σε «σοβαρή κατάσταση», από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα εργοστάσιο καρναβαλικών στολών στο Ρίο ντε Ζανέιρο, ανακοίνωσε σήμερα τοπική κυβέρνηση.
Στο εργοστάσιο επικρατούσαν «επισφαλείς» συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με πυροσβεστικές δυνάμεις.
❗️🔥🇧🇷 - Fire Devours Clothing Factory in Rio de Janeiro, Brazil; Dramatic Rescue Ensues
The factory, known for supplying costumes to samba schools but also for security forces uniforms in Rio de Janeiro, was engulfed in flames.
At least five people were injured: three women,… pic.twitter.com/ojSazihDui
February 12, 2025
«Οκτώ ασθενείς, δυστυχώς, βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένοι και σε τεχνητή αναπνοή», δήλωσε σε δημοσιογράφους η υπουργός Υγείας της Πολιτείας του Ρίο ντε Ζανέιρο, Κλαούντια Μέλο.
Πυροσβέστες κατήγγειλαν «επισφαλείς συνθήκες ασφαλείας» και «επισφαλείς» συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο.
