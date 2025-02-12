Λογαριασμός
Ρίο ντε Ζανέιρο: Τουλάχιστον 10 τραυματίες από πυρκαγιά σε εργοστάσιο καρναβαλικών στολών (Βίντεο)

«Οκτώ ασθενείς, δυστυχώς, βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένοι και σε τεχνητή αναπνοή», δήλωσε σε δημοσιογράφους η υπουργός Υγείας

Βραζιλία

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι οκτώ νοσηλεύονται σε «σοβαρή κατάσταση», από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα εργοστάσιο καρναβαλικών στολών στο Ρίο ντε Ζανέιρο, ανακοίνωσε σήμερα τοπική κυβέρνηση.

Στο εργοστάσιο επικρατούσαν «επισφαλείς» συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με πυροσβεστικές δυνάμεις.

«Οκτώ ασθενείς, δυστυχώς, βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένοι και σε τεχνητή αναπνοή», δήλωσε σε δημοσιογράφους η υπουργός Υγείας της Πολιτείας του Ρίο ντε Ζανέιρο, Κλαούντια Μέλο.

Πυροσβέστες κατήγγειλαν «επισφαλείς συνθήκες ασφαλείας» και «επισφαλείς» συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

