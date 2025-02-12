Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι οκτώ νοσηλεύονται σε «σοβαρή κατάσταση», από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα εργοστάσιο καρναβαλικών στολών στο Ρίο ντε Ζανέιρο, ανακοίνωσε σήμερα τοπική κυβέρνηση.

Στο εργοστάσιο επικρατούσαν «επισφαλείς» συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με πυροσβεστικές δυνάμεις.

❗️🔥🇧🇷 - Fire Devours Clothing Factory in Rio de Janeiro, Brazil; Dramatic Rescue Ensues



The factory, known for supplying costumes to samba schools but also for security forces uniforms in Rio de Janeiro, was engulfed in flames.



At least five people were injured: three women,… pic.twitter.com/ojSazihDui — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 12, 2025

«Οκτώ ασθενείς, δυστυχώς, βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένοι και σε τεχνητή αναπνοή», δήλωσε σε δημοσιογράφους η υπουργός Υγείας της Πολιτείας του Ρίο ντε Ζανέιρο, Κλαούντια Μέλο.

Πυροσβέστες κατήγγειλαν «επισφαλείς συνθήκες ασφαλείας» και «επισφαλείς» συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.