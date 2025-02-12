Οι δασμοί του Τραμπ φέρνουν ΕΕ-Καναδά πιο κοντά

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Οι δύσκολες εποχές φέρνουν κοντά φίλους και συμμάχους. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά, που αντιμετωπίζουν εκ νέου μια κοινή «πρόκληση», όπως συνέβη και το 2018, δηλαδή τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στις εξαγωγές τους, και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν το αλουμίνιο και τον χάλυβα.

Επίσκεψη του Καναδού πρωθυπουργού Τριντό στις Βρυξέλλες

Η σημερινή επίσκεψη του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό στις Βρυξέλλες έχει ξεκάθαρο στόχο: να συσφίξει περαιτέρω τις σχέσεις με την ΕΕ, ειδικά στον τομέα του εμπορίου, προκειμένου οι δύο εταίροι να αντισταθμίσουν την επιδείνωση των σχέσεών τους με την Ουάσιγκτον.



Ο Τριντό αναμένεται να συναντηθεί με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μία μόλις μέρα μετά την απόφαση της ΕΕ να μην αφήσει «αναπάντητη» την επιβολή «αδικαιολόγητων δασμών» στις ευρωπαϊκές εξαγωγές αλουμινίου και χάλυβα, ενώ και ο Καναδός πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί να δώσει «σθεναρή απάντηση» έναντι των ίδιων περιοριστικών μέτρων.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα που ορίζει τη 12η Μαρτίου ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος νέων τελωνειακών δασμών 25% στον χάλυβα και το αλουμίνιο. «Χωρίς εξαιρέσεις», όπως διαβεβαίωσε.



Στόχος Οττάβας και Βρυξελλών είναι να ενισχύσουν τη δική τους εταιρική σχέση, καθώς έχουν ήδη συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, που μπορεί να λειτουργήσει θεωρητικά αρκετά θετικά για τις καναδικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η ΕΕ αναζητά νέες «συμμαχίες»

Την ίδια ώρα, η ΕΕ αναζητά νέες «συμμαχίες» και αυτό εξηγεί την υπογραφή ενισχυμένης εμπορικής συμφωνίας με το Μεξικό, αλλά και την πρόσφατη -ύστερα από δεκαετίες διαπραγματεύσεων- συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur).



Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα για την Κομισιόν παραμένει η αποφυγή μεγάλης κλίμακας εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.



Συνάντηση φον ντερ Λάιεν-Τζέι Ντι Βανς στο Παρίσι



Αυτός ήταν και ο βασικός στόχος της χθεσινής πρώτης συνάντησης της φον ντερ Λάιεν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, στο Παρίσι.



Μετά τη συνάντηση, η πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «σύμμαχο» και έκανε λόγο για «καλή συζήτηση» για τις «κοινές προκλήσεις», που αφορούν «από την ασφάλεια και τη σταθερότητα έως τη μεγάλη υπόσχεση της τεχνολογίας». Στη συνάντησή τους πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε «δίκαιη εμπορική σχέση με τις ΗΠΑ», ενώ δημοσίως τόνισε ότι «αναμένει με ενδιαφέρον τη συνεργασία με τον Αμερικανό πρόεδρο».



Το πότε και πώς θα απαντήσει με «αντίμετρα» η Κομισιόν έναντι των δασμών που ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Τραμπ παραμένει προσώρας αδιευκρίνιστο, καθώς σύμφωνα με εκπρόσωπό της, ενώ γνωρίζουν το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα, δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί τα μέτρα που αφορούν την ΕΕ. Το ζήτημα πρόκειται να απασχολήσει το απόγευμα έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εμπορίου της ΕΕ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.