Χαμάς: «Δεν δεχόμαστε τις απειλές ΗΠΑ – Ισραήλ, δεν απελευθερώνουμε ομήρους το Σάββατο»

Προς αδιέξοδο στη Γάζα. Η Χαμάς διεμήνυσε την Τετάρτη ότι δεν δέχεται απειλές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την εκεχειρία στον θύλακα, εν μέσω αδιεξόδου μεταξύ των δύο πλευρών σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.



Παρά τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιάμιν Νετανιάχου για «κόλαση» αν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι, η Χαμάς επανέλαβε ότι αναβάλλει την απελευθέρωσή τους που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο.



«Η θέση μας είναι σαφής και δεν θα δεχθούμε τη γλώσσα των αμερικανικών και ισραηλινών απειλών. Το Ισραήλ πρέπει να δεσμευτεί για την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για την απελευθέρωση των ομήρων», ξεκαθάρισε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χαζέμ Κασέμ.

Από την πλευρά της, η ένοπλη πτέρυγα της άλλης παλαιστινιακής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας, η Ισλαμική Τζιχάντ, που κρατά κι αυτή Ισραηλινούς ομήρους από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, δήλωσε σήμερα ότι η μοίρα αυτών των ομήρων εξαρτάται από τις ενέργειες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου

«Ο μόνος τρόπος για να πάρουν πίσω ομήρους και η σταθερότητα να επιστρέψει είναι μέσω μιας συμφωνίας ανταλλαγής», δήλωσε εκπρόσωπος της Ισλαμικής Τζιχάντ με ανάρτηση στο Telegram.

Σημειώνεται ότι ο ισραηλινός στρατός καλεί εφέδρους προκειμένου να προετοιμαστεί για πιθανή επανέναρξη των μαχών στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει την προθεσμία του Σαββάτου για την απελευθέρωση περισσότερων Ισραηλινών ομήρων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εξαπέλυσε αεροπορικό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο δύο ανθρώπους που προσπαθούσαν να ανακτήσουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο παλαιστινιακό έδαφος.

Εντατικές προσπάθειες διάσωσης της συμφωνίας

Μπροστά στον κίνδυνο κατάρρευσης της συμφωνίας και επανέναρξης των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ καταβάλλουν σήμερα προσπάθειες να «σωθεί» η συμφωνία μετέδωσε το αιγυπτιακό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο al Qahera, επικαλούμενο αιγυπτιακή πηγή.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε στο Κάιρο για συνομιλίες για την εκεχειρία, με έναν αξιωματούχο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος να δηλώνει ότι η αντιπροσωπεία θα προσπαθήσει «να βάλει τέλος στην κρίση» σχετικά με την εκεχειρία.

«Μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έφτασε στο Κάιρο και ξεκίνησε συζητήσεις με Αιγύπτιους αξιωματούχους για να δοθεί συνέχεια στην εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε το κίνημα σε ανακοίνωσή του.

Αξιωματούχος της Χαμάς είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η αντιπροσωπεία «θα συζητήσει τρόπους για τον τερματισμό της τρέχουσας κρίσης και θα διασφαλίσει τη δέσμευση (του Ισραήλ) στην εφαρμογή της συμφωνίας».

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χαζέμ Κασέμ επιβεβαίωσε τις συνομιλίες με μεσολαβητές. «Μας διαβεβαίωσαν οι μεσολαβητές ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να πιεστεί (το Ισραήλ) να σεβαστεί τους όρους της κατάπαυσης του πυρός», είπε.

Ξένος διπλωμάτης με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ, «βρίσκονται σε επαφή με το Ισραήλ και τη Χαμάς για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τα ζητήματα και να διασφαλίσουν ότι και οι δύο πλευρές να σεβαστούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων».



Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

