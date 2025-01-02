Ολλανδικό πρόγραμμα που φέρει την ονομασία «Ο Πόλεμος στο Δικαστήριο» δημοσιοποίησε ψηφιακά έναν κατάλογο με τα ονόματα περίπου μισού εκατομμυρίου υπόπτων συνεργατών των Ναζί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετά τη λήξη ισχύος ενός νόμου που απαγόρευε την πρόσβαση του κοινού στο αρχείο.

Το αρχείο, που αποτελείται από 32 εκατομμύρια σελίδες, περιλαμβάνει 450.000 άτομα, κυρίως Ολλανδούς που είχαν ερευνηθεί για συνεργασία με τους Γερμανούς κατακτητές κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο νόμος που απαγόρευε την πρόσβαση του κοινού στα αρχεία έπαψε να ισχύει την Πρωτοχρονιά.

Μόνο το ένα πέμπτο όσων αναφέρονται στον κατάλογο είχαν παρουσιαστεί κατά το παρελθόν στη δικαιοσύνη, ενώ οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν μικρότερα αδικήματα όπως το να είναι κάποιος μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος.

Παρότι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ) προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, δεν ισχύει για εκείνους που έχουν πεθάνει, δηλαδή για τη συντριπτική πλειονότητα εκείνων που αναφέρονται στον κατάλογο του αρχείου.

Αρχικά, οι σαρωμένοι φάκελοι από το αρχείο επρόκειτο να είναι διαθέσιμοι για το κοινό στο διαδίκτυο σήμερα, δίνοντας στους χρήστες πρόσβαση σε φακέλους υπόπτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν επίσης τα θύματά τους και τους μάρτυρες.

Ωστόσο, μετά από προειδοποίηση της ολλανδικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, αποφασίστηκε τον περασμένο μήνα να αναβληθεί η πλήρης δημοσιοποίηση και αντ' αυτού να δημοσιευθεί μόνο ο κατάλογος των ονομάτων.

Δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη δημοσίευση αυτών των φακέλων, αλλά όσοι ενδιαφέρονται για έρευνα - συμπεριλαμβανομένων των απογόνων, των δημοσιογράφων και των ιστορικών - μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Εθνικά Αρχεία της Ολλανδίας στη Χάγη για να λάβουν τις σχετικές οδηγίες.

