Ο αρχηγός της αστυνομικής δύναμης της Χαμάς της Γάζας και ο αναπληρωτής του σκοτώθηκαν σε ισραηλινό χτύπημα σε σκηνή στρατοπέδου που φιλοξενούσε οικογένειες στη λεγόμενη «ανθρωπιστική ζώνη» του Αλ Μαουάσι.

Το υπουργείο Εσωτερικών που διοικείται από τη Χαμάς καταδίκασε αυτό που αποκάλεσε «δολοφονία» του Μαχμούντ Σαλάχ και του Χουσάμ Σαχβάν, οι οποίοι, όπως είπε, «εκτελούσαν το ανθρωπιστικό και εθνικό τους καθήκον».

Άλλοι εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν επίσης στη νυχτερινή επίθεση στο Αλ Μαουάσι, μια παράκτια περιοχή κοντά στη νότια πόλη Khan Younis, δήλωσαν γιατροί.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε ένα χτύπημα με στόχο τον Σαχβάν, τον οποίο ισχυρίστηκε ότι ήταν «τρομοκράτης» που είχε βοηθήσει τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς να σχεδιάσει επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι φέρεται να σκοτώθηκαν σε άλλα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα την Πέμπτη. ενώ ο στρατός είπε ότι αναχαίτισε ένα βλήμα που εκτοξεύτηκε από τα νότια της επικράτειας.

Πηγή: skai.gr

