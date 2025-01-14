Πυρκαγιές στο Λος Άντζελες: Ποιοι διάσημοι είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται

Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στο Λος Άντζελες έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 24 ανθρώπους και έχουν κάψει ολόκληρα προάστια, ενώ η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Στα συντρίμμια περιλαμβάνονται και πολυτελείς επαύλεις αστέρων του Χόλυγουντ – ειδικά στο Χόλιγουντ, στο Πασίφικ Πάλισαϊντς και το Μαλιμπού - οι οποίοι είδαν καταρρακωμένοι τις περιουσίες τους να χάνονται, όπως και δεκάδες άλλοι άνθρωποι.

Σύμφωνα με την Washinghton Post, ανάμεσα στους πιο διάσημους πυρόπληκτους είναι:

Μελ Γκίμπσον

Ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης έχασε το σπίτι στο Μαλιμπού στο οποίο ζούσε για πάνω από μια δεκαετία, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «καταστροφική». Η γυναίκα του, Ρόζαλιντ Ρος, και ο γιος της, Λαρς, σώθηκαν αλλά χάθηκαν πολύτιμες για τον ηθοποιό φωτογραφίες και αναμνήσεις.

Ο Γκίμπσον σε συνένετυξή του άφησε αιχμές κατά του κυβερνήτη της Καλιφόρνια λέγοντας: «Ήταν όλα εντελώς καμένα. Είναι σαν να το έκανε κάποιος επίτηδες για να καταστρέψει κάθε εκατοστό».

Mel Gibson loses his home to fire alongside a dozen of his neighbors:



“It was completely toasted. I’ve never seen, such a complete burn. It’s like someone did it on purpose to destroy every aspect of it.”



pic.twitter.com/TANnVyQGBh — Oli London (@OliLondonTV) January 10, 2025

Τζόσουα Τζάκσον

Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι το σπίτι του στο Topanga Canyon καταστράφηκε στις πυρκαγιές αλλά η οικογένειά του σώθηκε. «Δυστυχώς το όμορφο σπίτι μου δεν επέζησε από τις πυρκαγιές. Αλλά σήμερα, νιώθω απίστευτα τυχερός που περιτριγυρίζομαι από τους ανθρώπους που αγαπώ» δήλωσε.

“I Feel Incredibly Lucky”: Joshua Jackson Said He And His 4-Year-Old Daughter Are Safe After His House Burned Down In The Los Angeles Wildfires https://t.co/7e2LWxgfWX — BuzzFeed (@BuzzFeed) January 13, 2025

Άντονι Χόπκινς

Η έπαυλη αποικιακού ρυθμού του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού στο Πασίφικ Πάλισαϊντς κάηκε ολοσχερώς. Το 2018, το σπίτι είχε γλιτώσει από αντίστοιχη πυρκαγιά, που σταμάτησε λίγα μέτρα μακριά.

Ο Χόπκινς ειναι συλλέκτης τέχνης και η συλλογή του αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων καταστράφηκε στην πυρκαγιά.

Anthony Hopkins' L.A. Home Left a Shell in Wake of Palisades Fire: PHOTO https://t.co/8LDWeHmi9p — People (@people) January 9, 2025

Είναι η δεύτερη φορά που ο 87χρονος Χόπκινς χάνει το σπίτι του σε φωτιά. Το 2000 κάηκε το σπίτι του στο Λονδίνο .

Νταϊάν Γουόρεν

Η πολυβραβευμένη τραγουδοποιός ανακοίνωσε στο Instagram ότι έχασε το παραλιακό σπίτι που είχε εδώ και 30 χρόνια στο Μαλιμπού, αλλά σώθηκε ένα καταφύγιο ζώων που είχε ιδρύσει η ίδια.

Σε ανάρτησή της, η Γουόρεν ανέβασε μία φωτογραφία από το πιάνο στο σλαόνι της και έγραψε: «Τόσο περίεργο που πριν από μια εβδομάδα αυτή ήταν η θέα που έβλεπα. Κοιτάζοντας έξω βλέποντας δελφίνια να διασχίζουν τον ωκεανό. Σκέφτομαι τα τραγούδια, τα χρόνια που δούλεψα εδώ και μερικές τρελές αναμνήσεις. Σε όλους τους φίλους μου και σε όλους όσους έχασαν τα σπίτια τους, στέλνω όλη μου την αγάπη και τη δύναμη».

Τζεφ Μπρίτζες

Ένα σπίτι που κληρονόμησε ο ηθοποιός από τους γονείς του κάηκε στη φωτιά του Πάλισαϊντς. Ο Μπρίτζες ζούσε στο σπίτι με τη σύζυγό του, Susan Geston, και μέσα σε αυτό είχε παλέψει και νικήσει μια διάγνωση λεμφώματος, το 2020 και το 2021.

Πάρις Χίλτον

Η χρυσή κληρονόμος ανακοίνωσε συντετριμμένη ότι η έπαυλή της στο Μαλιμπού είχε καταστραφεί από πυρκαγιές. Την έβλεπε να καίγεται σε ζωντανή σύνδεση στις ειδήσεις. Μέσα σε αυτό το σπίτι ο γιος της, Φοίνιξ, «έκανε τα πρώτα του βήματα».

Μπίλι Κρίσταλ

Ο διάσημος κωμικός ηθοποιός και η σύζυγός του, Janice, έχασαν το σπίτι στο οποίο ζούσαν για 45 χρόνια.

Longtime Pacific Palisades resident Billy Crystal’s home has burned down. 💔



He and his wife, Janice, share the news in a heartbreaking statement with CNN.@jamiegangel pic.twitter.com/KrLAbEcbtk — Elizabeth Wagmeister (@EWagmeister) January 9, 2025

«Μεγαλώσαμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας εδώ. Κάθε εκατοστό του σπιτιού μας ήταν γεμάτο αγάπη. Όμορφες αναμνήσεις που δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Είμαστε συντετριμμένοι φυσικά, αλλά με την αγάπη των παιδιών και των φίλων μας θα το ξεπεράσουμε», δήλωσε.

Τίνα Νόουλς

Η επιχειρηματίας και μαμά της Beyoncé μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram την περασμένη εβδομάδα, αποκαλύπτοντας ότι το παραθαλάσσιο σπίτι της στο Μαλιμπού καταστράφηκε στις πυρκαγιές. « «Ήταν το αγαπημένο μου μέρος, το ιερό μου. Τώρα χάθηκε!» έγραψε στο Instagram.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.