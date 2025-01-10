Ο γνωστός ηθοποιός Μελ Γκίμπσον αποκάλυψε ότι το σπίτι του καταστράφηκε από τις φονικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, ενώ ο ίδιος απουσίαζε για την ηχογράφηση ενός podcast με τον Τζο Ρόγκαν.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ του κινηματογράφου δήλωσε ότι το ακίνητό του στο Μαλιμπού «κάηκε εντελώς» και επέκρινε σφοδρά τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πυρκαγιές, οι οποίες έκαψαν χιλιάδες κτίρια και προκάλεσαν την εκκένωση δεκάδων χιλιάδων κατοίκων. Πολλοί διάσημοι έχουν ανακοινώσει πως έχασαν τις περιουσίες τους από την πύρινη κόλαση.

Ο Γκίμπσον δήλωσε ότι δεν αισθανόταν καλά κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Όστιν του Τέξας, καθώς ήξερε ότι η γειτονιά του καίγεται.

«Είναι καταστροφικό, συναισθηματικό» συνέχισε ο ηθοποιός. «Ανακουφίστηκα από το βάρος των πραγμάτων μου, γιατί όλα έγιναν στάχτη», είπε ακόμα.

Ο Μελ Γκίμπσον ανέφερε πως ζούσε στο ακίνητό του για περίπου 15 χρόνια και ότι τα σπίτια γειτόνων του «εξαφανίστηκαν» επίσης, μεταξύ των οποίων και το ακίνητο του ηθοποιού Εντ Χάρις.

Όπως είπε ακόμη, η οικογένειά του είχε ακολουθήσει την εντολή εκκένωσης και ήταν ασφαλής.

Στο podcast με τον Ρόγκαν, ο Γκίμπσον επέκρινε τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, λέγοντας ότι ο Νιούσομ ισχυρίστηκε ότι θα φροντίσει τα δάση, αλλά «δεν έκανε τίποτα». «Νομίζω ότι όλα τα δολάρια μας μάλλον πήγαν για το τζελ μαλλιών του», είπε καυστικά.

Ποιο άλλοι διάσημοι έχασαν τα σπίτι τους

Η Πάρις Χίλτον και ο Μπίλυ Κρίσταλ είναι μεταξύ των διασημοτήτων των οποίων τα σπίτια έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές. Η Χίλτον ανήρτησε ένα βίντεο με τα απομεινάρια της ιδιοκτησίας της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δήλωσε ότι «ο σπαραγμός είναι πραγματικά απερίγραπτος».

Ο Κρίσταλ ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Τζανίς είναι «συντετριμμένοι» από την απώλεια του σπιτιού τους στο Pacific Palisades, στο οποίο ζούσαν από το 1979.

Η τηλεπαρουσιάστρια Ρίκι Λέικ είπε ότι έχασε το «σπίτι των ονείρων της», προσθέτοντας: «Θλίβομαι μαζί με όλους εκείνους που υποφέρουν κατά τη διάρκεια αυτού του αποκαλυπτικού γεγονότος».

Ο πρωταγωνιστής του αμερικανικού Office, Ρέιν Γουίλσον μοιράστηκε ένα βίντεο από το καμένο σπίτι του και δήλωσε ότι υπάρχει ένα «πολύτιμο μάθημα» για να μάθουμε από τις πυρκαγιές.

Οι ηθοποιοί Άντονι Χόπκινς, Τζον Γκούντμαν, Άννα Φάρις, Κάρι Έλγουις επίσης έχουν σπάσει τα σπίτια του.

Εν τω μεταξύ, ο ηθοποιός Στιβ Γκούτενμπεργκ, κάτοικος του Pacific Palisades, βοήθησε να μετακινηθούν τα σταθμευμένα αυτοκίνητα για να ανοίξει ο δρόμος για τα πυροσβεστικά οχήματα. «Αυτό δεν είναι πάρκινγκ», δήλωσε στο KTLA. «Έχω φίλους εκεί πάνω και δεν μπορούν να εκκενώσουν».

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, οι οποίοι ζουν στην Καλιφόρνια, επίσης εκκένωσαν την περιοχή. Σε δήλωσή τους στην ιστοσελίδα τους, ο Χάρι και η Μέγκαν ανέφεραν: «Εάν ένας φίλος, ένα αγαπημένο πρόσωπο ή ένα κατοικίδιο ζώο πρέπει να εκκενωθεί και μπορείτε να του προσφέρετε ένα ασφαλές καταφύγιο στο σπίτι σας, παρακαλούμε να το κάνετε».

Πηγή: skai.gr

