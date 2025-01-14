Σχεδόν μια εβδομάδα αφότου οι λόφοι στα περίχωρά του πήραν φωτιά, το Λος Άντζελες ζει με τον φόβο ότι οι άνεμοι θα ενισχύσουν και θα εξαπλώσουν τις φλόγες κι ότι θα υπάρξουν νέες εστίες. Η μεγαλύτερη, η Palisades Fire, έχει κάψει περισσότερα από 23.000 στρέμματα και έχει περιοριστεί στο 14% από το απόγευμα της Δευτέρας. Η Eaton Fire, η δεύτερη μεγαλύτερη από τη σειρά πυρκαγιών που ξέσπασε σε όλη την πόλη την περασμένη εβδομάδα, έχει κάψει περισσότερα από 14.000 στρέμματα και έχει περιοριστεί κατά 33%, δήλωσαν οι αρχές.

«Όχι μόνο αυτές οι ακραίες και επικίνδυνες συνθήκες δυσκολεύουν τον αγώνα εναντίον των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη, αλλά κάνουν πιθανότερη την εμφάνιση νέων εστιών φωτιάς», προειδοποίησαν χθες Δευτέρα οι Αμερικανοί μετεωρολόγοι.

Οι συνθήκες στην περιοχή του Λος Άντζελες «ευνοούν σε ακραίο βαθμό» τις πυρκαγιές και ήδη πνέουν εκεί ριπαίοι άνεμοι με ταχύτητα και 120 χιλιομέτρων ανά ώρα κατά τόπους που θα συνεχιστούν ως τουλάχιστον αύριο Τετάρτη, επέμειναν.

«Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να καταπολεμήσουμε τις πυρκαγιές», υποσχέθηκε χθες ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Οι θερμοί και ξηροί άνεμοι αναμένεται να έχουν ισχύ συγκρίσιμη «με αυτή τυφώνα», υπογράμμισε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας.

Στους 24 οι νεκροί - Πάνω από 12.000 κτίρια και οχήματα καταστράφηκαν

Πολιορκημένη από τις φλόγες από την περασμένη Τρίτη, το αστικό κέντρο με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό σε όλες τις ΗΠΑ συνεχίζει να μετράει τους νεκρούς του: ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων έφθασε τους 24 νεκρούς προχθές Κυριακή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε προάστια που σάρωσαν οι φλόγες, σωστικά συνεργεία με την υποστήριξη ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια για πτώματα.

«Είναι πολύ επίπονο καθήκον και, δυστυχώς, κάθε μέρα βρίσκουμε πτώματα», είπε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Ρόμπερτ Λούνα.

Οι προσπάθειες χιλιάδων πυροσβεστών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έστειλε το γειτονικό Μεξικό, επέστρεψαν πάντως να περιοριστούν εν μέρει οι δυο μεγαλύτερες πυρκαγιές τα τελευταία 24ωρα.

Οι πυροσβέστες που επιχειρούν έλαβαν ενισχύσεις, ανθρώπινες και υλικές, ανάμεσά τους δεκάδες υδροφόρες, και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την κρίση, επέμειναν αξιωματικοί τους.

Ωστόσο, η επιστροφή των πυροπαθών στα σπίτια τους ανεστάλη ως τουλάχιστον μεθαύριο Πέμπτη επειδή οι άνεμοι ενισχύονται ξανά, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, παρακαλώντας να κάνουν υπομονή πολίτες που περίμεναν σε ουρές για ώρες με την ελπίδα πως θα τους επέτρεπαν να πάνε να πάρουν τα φάρμακά τους, κάποια ρούχα,ή απλώς να διαπιστώσουν αν τα σπίτια τους είναι ακόμα όρθια ή όχι.

«Το σπίτι μου κάηκε, το ξέρω. Είδα φωτογραφίες, δεν απομένει παρά η καμινάδα. Αλλά χρειάζομαι να το δω με τα ίδια μου τα μάτια για να το πιστέψω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρεντ Μπους.

Σε περιοχές όπου πλέον έσβησαν οι πυρκαγιές, δεν απομένουν παρά στάχτες και συντρίμμια.

Στην Αλταντίνα, κοινότητα βόρεια του Λος Άντζελες, μια από τις δυο που υπέστησαν τα πιο βαριά πλήγματα, η Ζαχρά Μιμς προσπαθούσε να ηρεμήσει τον μικρό της γιο, τον Ίθαν, 4 ετών.

«Προσπαθώ να τον κάνω να ξεχάσει και του λέω ‘όλα θα πάνε καλά. Το σπίτι μας έπαθε ένα μικρό μπουμπού, αλλά θα περάσει. Όλα θα περάσουν’», αφηγήθηκε, ακόμη με τις παντούφλες που φόραγε όταν χρειάστηκε να απομακρυνθεί εσπευσμένα από το σπίτι της καθώς πλησίαζε η πύρινη λαίλαπα.

Πάνω από 12.000 σπίτια, άλλα κτίρια και οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς ή εν μέρει εξαιτίας των πυρκαγιών, που ίσως αποδειχθούν οι πιο δαπανηρές στην ιστορία των ΗΠΑ, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικές εκτιμήσεις.

«Θα κοστίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να επαναφέρουμε το Λος Άντζελες στην κατάσταση» όπου βρισκόταν προτού το πλήξουν οι φωτιές, προειδοποίησε χθες Δευτέρα ο πρόεδρος Μπάιντεν.

Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά πήραν ξανά τον δρόμο για το σχολείο χθες, ανακοίνωσαν οι αρχές — όμως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που υπέστησαν ζημιές, όπως και αυτά σε περιοχές όπου διατάχθηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων, παραμένουν κλειστά.

Οι διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης από τα σπίτια τους συνεχίζουν ακόμη να αφορούν πάνω από 90.000 ανθρώπους.

Ο πελώριος αριθμός των ανθρώπων που έφυγαν από τα σπίτια τους και χρειάζονται να μείνουν κάπου είναι ακόμη μια μεγάλη πρόκληση για την καλιφορνέζικη μεγαλούπολη και κυκλοφορούν πληροφορίες για κάποιους ιδιοκτήτες ακινήτων που άδραξαν την ευκαιρία που παρουσιάστηκε να κερδοσκοπήσουν, αυξάνοντας τα ενοίκια.

Συλλήψεις για λεηλασίες και εμπρησμό

Παράλληλα, τη Δευτέρα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνελήφθησαν εννέα άτομα για λεηλασίες και ένα για εμπρησμό. Σε συνέντευξη Τύπου, ο εισαγγελέας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν έδειξε βίντεο με κάποιες λεηλασίες που έγιναν και μίλησε για την επιβολή των μέγιστων ποινών εάν οι κατηγορούμενοι καταδικαστούν. Σε ορισμένες από τις περιπτώσεις, οι ύποπτοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ισόβια κάθειρξη βάσει του νόμου της Καλιφόρνια.

Ο ένας ύποπτος για εμπρησμό συνελήφθη στην κοντινή πόλη Azusa, περίπου 32 χιλιόμετρα ανατολικά του κέντρου του Λος Άντζελες. Ο εμπρησμός δεν συνδέεται με καμία από τις μεγάλες πυρκαγιές, αλλά φέρεται να ξεκίνησε σε τοπικό πάρκο.

Ο Μπλέικ Τσόου, ο βοηθός αρχηγός του Γραφείου Ειδικών Επιχειρήσεων του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες, εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση σε όλους όσους επιδιώκουν να προβούν σε λεηλασίες: «Δεν πρόκειται να το ξεφύγετε».

Εξαιτίας των λεηλασιών, επιβλήθηκε δωδεκάωρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους τομείς που επλήγησαν περισσότερο.

Μηνύσεις σε εταιρείες

Επίσης, τη Δευτέρα, υποβλήθηκαν δύο αγωγές κατά της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας Southern California Edison (SCE) από ιδιοκτήτες ακινήτων που έχασαν τα σπίτια τους στην Eaton Fire.

Μια ξεχωριστή μήνυση κατατέθηκε κατά του Υπουργείου Νερού και Ηλεκτρισμού του Λος Άντζελες (LADWP) από κατοίκους των Pacific Palisades, κατηγορώντας την εταιρεία κοινής ωφέλειας ότι δεν παρείχε αρκετό νερό για να καταπολεμήσει τη φωτιά εκεί. Η καταγγελία, που κατατέθηκε από τη δικηγορική εταιρεία Robertson & Associates στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, υποστηρίζει ότι μια δεξαμενή που είχε αποστραγγιστεί έπρεπε να είχε διατηρηθεί.

«Η πυρκαγιά Palisades ήταν ένα τραυματικό γεγονός για τα θύματά της, τα οποία χωρίς να φταίνε τα δικά τους, από ιδιοκτήτες σπιτιού έγιναν άστεγοι μέσα σε λίγες ώρες», ανέφερε η καταγγελία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ απαίτησε «ανεξάρτητη και πλήρη έρευνα» για τις υπηρεσίες ύδρευσης της πόλης.

Προχθές Κυριακή ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που θα ορκιστεί την ερχόμενη Δευτέρα, επιτέθηκε φραστικά για ακόμη μια φορά στους τοπικούς Δημοκρατικούς ηγέτες, τους «ανίκανους» πολιτικούς, κατ’ αυτόν.

«Περιμένω ανυπόμονα να έρθει εδώ», του απάντησε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Νιούσομ, που θέλει να υπάρξει «σχέδιο Μάρσαλ» για να ανοικοδομηθεί η πολιτεία.

Οι θερμοί και ξηροί άνεμοι γνωστοί με την ονομασία Σάντα Άνα είναι συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια του καλιφορνέζικου φθινοπώρου και χειμώνα. Αλλά, την περασμένη εβδομάδα, η έντασή τους ήταν η υψηλότερη από το 2011, σύμφωνα με μετεωρολόγους, είχαν ριπές ταχύτητας 160 χιλιομέτρων ανά ώρα, μεταφέροντας αστραπιαία σπίθες και θράκες ενίοτε σε απόσταση χιλιομέτρων.

Σενάριο αληθινά εφιαλτικό για τους πυροσβέστες, καθώς η Καλιφόρνια, έπειτα από δυο αρκετά βροχερές χρονιές, πλήττεται από αφύσικα ξηρό χειμώνα, δεν έχουν καταγραφεί βροχές στην πράξη για οκτώ μήνες.

Επιστήμονες προειδοποιούν πως η κλιματική αλλαγή θα κάνει ολοένα πιο συχνά μετεωρολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ακραία, θα πολλαπλασιάσει τις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

