Φωτιά στο Λος Αντζελες - Βίντεο: Τα πανάκριβο Μαλιμπού δεν υπάρχει πια

Η παραλία του Μαλιμπού με τα διάσημα beachhouses, από τα πιο ακριβά ακίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί από την καταστροφική πυρκαγιά – μαμούθ του Λος Αντζελες, που έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 10 νεκρούς και καίει ακόμα ανεξέλεγκτή.

The Malibu waterfront, one of the most expensive properties in the United States, has largely disappeared. pic.twitter.com/cC3ou7E2Mz January 9, 2025

Το «χολιγουντιανό» Μαλιμπού, το παραλιακό θέρετρο της Καλιφόρνια γύρω στα 48 χλμ. δυτικά του κέντρου του Λος Άντζελες., ήταν διάσημος προορισμός αλλά μόνιμος τόπος κατοικίας για πολλούς αστέρες του κινηματογράφου, ανθρώπους της βιομηχανίας ψυχαγωγίας και άλλους rich and famous κατοίκους.

Τώρα η ηλιόλουστη πόλη θυμίζει κρανίου τόπου αφού η φωτιά κατέκαψε τα πάντα στο πέρασμά της.

Η εικόνα από τα πέντε πύρινα μέτωπα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Λος Αντζελες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο για την κατάσβεση των πέντε βασικών πυρκαγιών. Η τελευταία ενημέρωση αναφέρει τα εξής:

- Palisades: Κάηκαν τουλάχιστον 19.978 στρέμματα και η φωτιά έχει περιοριστεί κατά 6%.

- Eaton: Στάχτη τουλάχιστον 13.690 στρέμματα. Συνεχίζεται και καίει ανεξέλεγκτη.

- Hurst: Στις φλόγες τουλάχιστον 771 στρέμματα. Έχει οριοθετηθεί κατά 37%.

- Lidia: Κάηκαν τουλάχιστον 348 στρέμματα και έχει περιοριστεί κατά 60%.

- Kenneth: Στάχτη τουλάχιστον 960 στρέμματα.

