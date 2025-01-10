Λογαριασμός
Τα πανάκριβα beachhouses του Μαλιμπού δεν υπάρχουν πια – Βίντεο από τη διάσημη, καμένη παραλία 

Το «χολιγουντιανό» παραλιακό θέρετρο της Καλιφόρνια ήταν διάσημος προορισμός αλλά μόνιμος τόπος κατοικίας για πολλούς rich and famous - Η φωτιά το έσβησε από τον χάρτη

Φωτιά στο Λος Αντζελες - Βίντεο: Τα πανάκριβο Μαλιμπού δεν υπάρχει πια

Η παραλία του Μαλιμπού με τα διάσημα beachhouses, από τα πιο ακριβά ακίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί από την καταστροφική πυρκαγιά – μαμούθ του Λος Αντζελες, που έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 10 νεκρούς και καίει ακόμα ανεξέλεγκτή.

Το «χολιγουντιανό» Μαλιμπού, το παραλιακό θέρετρο της Καλιφόρνια γύρω στα 48 χλμ. δυτικά του κέντρου του Λος Άντζελες., ήταν διάσημος προορισμός αλλά μόνιμος τόπος κατοικίας για πολλούς αστέρες του κινηματογράφου, ανθρώπους της βιομηχανίας ψυχαγωγίας και άλλους rich and famous κατοίκους. 

malibu

Τώρα η ηλιόλουστη πόλη θυμίζει κρανίου τόπου αφού η φωτιά κατέκαψε τα πάντα στο πέρασμά της.

φωτια καλιφορνια

Η εικόνα από τα πέντε πύρινα μέτωπα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Λος Αντζελες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο για την κατάσβεση των πέντε βασικών πυρκαγιών. Η τελευταία ενημέρωση αναφέρει τα εξής:

- Palisades: Κάηκαν τουλάχιστον 19.978 στρέμματα και η φωτιά έχει περιοριστεί κατά 6%.

- Eaton: Στάχτη τουλάχιστον 13.690 στρέμματα. Συνεχίζεται και καίει ανεξέλεγκτη.

- Hurst: Στις φλόγες τουλάχιστον 771 στρέμματα. Έχει οριοθετηθεί κατά 37%.

- Lidia: Κάηκαν τουλάχιστον 348 στρέμματα και έχει περιοριστεί κατά 60%.

- Kenneth: Στάχτη τουλάχιστον 960 στρέμματα.

