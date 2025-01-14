Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε την Τρίτη την έκθεση του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ για την απόπειρα του Ντόναλντ Τραμπ να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Πρόκειται για την τελευταία πράξη του Σμιθ, ο οποίος ηγήθηκε των ιστορικών ποινικών διώξεων κατά του Ντόναλντ Τραμπ που μπήκαν τελικά στο συρτάρι μετά την πρόσφατη επανεκλογή του στο Οβάλ Γραφείο, πριν την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού εισαγγελέα την Παρασκευή.

Η έκθεση κάνει λεπτομερή αναφορά στην απόφαση του Σμιθ να ασκήσει συνολικά τέσσερις κατηγορίες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες το 2020 προσπάθησε να εμποδίσει τη συλλογή και καταμέτρηση των ψήφων που οδήγησαν στην ήττα του από τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα, μάλιστα, με την έκθεση, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ θα είχε καταδικασθεί για την απόπειρά του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, αν δεν είχε κερδίσει τέσσερα χρόνια αργότερα τις εκλογές. «Αν δεν είχε υπάρξει η εκλογή του κ. Τραμπ και η επικείμενη επιστροφή του στην προεδρία, το γραφείο» του ειδικού εισαγγελέα «είχε εκτιμήσει ότι οι αποδείξεις ήταν επαρκείς για να επιτύχει και να διατηρήσει την καταδίκη του σε μια δίκη», αναφέρεται στην έκθεση.

Μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, ο Τραμπ, με ανάρτησή του στον ιστότοπό κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, αποκάλεσε τον Σμιθ «ανισόρροπο» εισαγγελέα «που δεν μπόρεσε να διώξει επιτυχώς τον πολιτικό αντίπαλο του “αφεντικού” του, του διεφθαρμένου Τζο Μπάιντεν».

Στην έκθεση περιλαμβάνεται επίσης αναφορά και στη δεύτερη ποινική δίωξη που είχε ασκήσει ο Σμιθ κατά του Ντόναλντ Τραμπ με την κατηγορία της παράνομης διατήρησης διαβαθμισμένων εγγράφων μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2021. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει δεσμευθεί ωστόσο να μην δημοσιοποιήσει τα στοιχεία για τη συγκεκριμένη υπόθεση όσο συνεχίζονται οι νομικές διαδικασίες σε βάρος δύο συνεργατών του Τραμπ που κατηγορούνται επίσης για την ίδια υπόθεση.

Ο Σμιθ, ο οποίος αποχώρησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης την περασμένη Παρασκευή, έκλεισε και τις δύο υποθέσεις σε βάρος του Τραμπ μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024, επικαλούμενος την παραδοσιακή στάση του υπουργείου Δικαιοσύνης να μην ασκεί διώξεις κατά ενός εν ενεργεία προέδρου.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες, ενώ είχε κατηγορήσει επανειλημμένως τον Σμιθ ως «ανισόρροπο» και είχε χαρακτηρίσει τις δύο υποθέσεις ως πολιτικά υποκινούμενες προσπάθειες για να υπονομευθεί η προεκλογική εκστρατεία του.

«Ο ισχυρισμός του κ. Τραμπ ότι οι αποφάσεις μου ως εισαγγελέας επηρεάστηκαν ή κατευθύνθηκαν από την κυβέρνηση Μπάιντεν ή άλλους πολιτικούς παράγοντες είναι, με μια λέξη, γελοίος», δήλωσε ο Σμιθ σε επιστολή του, όπου γίνεται λεπτομερής αναφορά στην έκθεσή του.

Ο Τραμπ και οι δύο πρώην συγκατηγορούμενοί του στην υπόθεση των διαβαθμισμένων εγγράφων προσπάθησαν, ωστόσο, να εμποδίσουν τη δημοσίευση της έκθεσης λίγο πριν την επιστροφή του εκλεγμένου προέδρου στον Λευκό Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου, κάτι όμως που τελικά δεν κατάφεραν.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Αϊλίν Κάνον, η οποία προήδρευσε στην υπόθεση των διαβαθμισμένων εγγράφων, διέταξε όμως το υπουργείο Δικαιοσύνης να μην επιτρέψει προς το παρόν σε ορισμένους ανώτερους αξιωματούχους του Κογκρέσου να εξετάσουν το σύνολο των εγγράφων που περιλαμβάνει η έκθεση.

Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές πόσες νέες πληροφορίες παρέχει το τμήμα της έκθεσης που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Οι εισαγγελείς έχουν βέβαια δώσει μια λεπτομερή εικόνα για τις διώξεις σε βάρος του Τραμπ στα νομικά έγγραφα που έχουν ήδη κατατεθεί στο δικαστήριο. Τα έγγραφα αυτά δείχνουν ότι και οι δύο έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Τραμπ διέδιδε ψευδείς ισχυρισμούς για εκτεταμένη νοθεία μετά τις εκλογές του 2020, ότι πίεσε βουλευτές να μην πιστοποιήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και ότι τελικά προσπάθησε παραποιήσει τα αποτελέσματα σε πολιτείες που κέρδισε ο Μπάιντεν, σε μια προσπάθεια να μην εγκρίνει το Κογκρέσο τη νίκη του Μπάιντεν.

Η προσπάθεια αυτή του Τραμπ κορυφώθηκε με την εισβολή στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, όταν ένας όχλος υποστηρικτών του προσπάθησε ανεπιτυχώς να εμποδίσει την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.

