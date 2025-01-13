Διάσημοι του Χόλιγουντ είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Άνζτελες που έχουν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 24 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες κτίρια καμμένα. Ωστόσο, αρκετοί ηθοποιοί, τραγουδιστές, επιχειρηματίες και άλλοι σταρ έσπευσαν να βοηθήσουν τους πληγέντες. Το Ίδρυμα BeyGOOD της Beyoncé έχει υποσχεθεί 2,5 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τις προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων, σύμφωνα με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συνεισφορά στο νεοσύστατο Ταμείο Πυροσβεστικής του Λος Άντζελες προορίζεται για να βοηθήσει οικογένειες στις περιοχές Altadena και Pasadena, οι οποίες έχουν πληγεί σοβαρά.

Η δωρεά, σύμφωνα με την ανάρτηση, στοχεύει να αντιμετωπίσει τις άμεσες ανάγκες των πληγέντων, επεκτείνοντας την υποστήριξη όχι μόνο σε οικογένειες αλλά και σε εκκλησίες και κοινοτικά κέντρα σε άλλες πληγείσες περιοχές. Η πρωτοβουλία, λέει το ίδρυμα, υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών της κοινότητας.

Άλλοι διάσημοι και εταιρείες που έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν τους πληγέντες είναι:

- Η Πάρις Χίλτον, της οποίας το σπίτι καταστράφηκε από την πυρκαγιά των Παλισάδων ξεκίνησε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης μέσω του μη κερδοσκοπικού της οργανισμού, 11:11 Media Impact, και δώρισε ένα αρχικό ποσό 100.000 δολάρια, σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν και επιπλέον δωρεές έως και 100.000 δολάρια ακόμα.

- Ο ιδρυτής της Meta και ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, Μαρκ Ζούκερμπεργκ είπε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Πρίσιλα επίσης προχωρούν σε δωρεές με σκοπό την ανακούφιση των πληγέντων.

- Ο Τζάρεντ Άιζακμαν, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας που επιλέχτηκε από τον εκλεγμένο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να υπηρετήσει ως ο επόμενος διαχειριστής της NASA, είπε ότι θα δωρίσει αρχικά 1 εκατομμύριο δολάρια.

- Η Τζέιμι Λι Κέρτις, η οποία φοβόταν ότι είχε χάσει το δικό της σπίτι στη Σάντα Μόνικα προτού επιβεβαιώσει ότι τελικά το σπίτι της ήταν ασφαλής, δεσμεύτηκε να δωρίσει 1 εκατομμύριο δολάρια για την ανακούφιση από τις πυρκαγιές μαζί με τον σύζυγό της, ηθοποιό και σκηνοθέτη Κρίστοφερ Γκεστ.

- Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να έχουν προχωρήσει σε χρηματικές δωρεές σε μια προσπάθεια ανακούφισης των πληγέντων. Δώρισαν ρούχα, παιδικά είδη και άλλες προμήθειες και έχουν ζητήσει από τους πολίτες να στηρίξουν οργανισμούς όπως οι World Central Kitchen, CAL FIRE, LA Fire Department Foundation, Animal Wellness Foundation, Compton Cowboys και Baby2baby.

- Η Κάιλι Τζένερ, το νεότερο μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν, δημοσίευσε ότι έκανε μια απροσδιόριστη δωρεά στο California Fire Foundation Wildfire & Disaster Relief Fund, μια επέκταση του California Fire Foundation.

- Η Paramount δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια σε προσπάθειες ανακούφισης, με δωρεές στον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, το Πυροσβεστικό Ίδρυμα του Λος Άντζελες, το California Fire Foundation, το Direct Relief, το World Central Kitchen και το Best Friends Animal Society.

- Η Disney έχει δεσμευτεί για να βοήθεια 15 εκατομμύρια δολάρια για όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές, με κεφάλαια σε οργανισμούς όπως ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, το Ίδρυμα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες και η Περιφερειακή Τράπεζα Τροφίμων του Λος Άντζελες, ενώ πρόσθετοι πόροι θα προσφερθούν σε κάθε εργαζόμενο που έχει πληγεί.

- Η Fox Corp. δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στο ταμείο αρωγής του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού και ενθάρρυνε τους τηλεθεατές του δικτύου να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του οργανισμού.

