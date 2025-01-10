Τομ Χανκς: Άθικτο το μέγαρό του στο Λος Άντζελες ενώ γύρω σπίτια «καπνίζουν» - Δείτε φωτό

«Τύχη βουνό» για τον διάσημο και δημοφιλή ηθοποιό Τομ Χανκς και τη σύζυγό του, την ελληνικής καταγωγής, Ρίτα Γουίλσον. Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε η NY Post, το τεράστιο λευκό μέγαρό του στο Λος Άντζελες παρέμεινε άθικτο από την πύρινη λαίλαπα, ενώ γύρω σπίτια διακρίνονται να «καπνίζουν».



«Το ότι το σπίτι του σταρ έχει μέχρι στιγμής επιβιώσει από την πυρκαγιά του Παλισέιντς (πλούσιο προάστιο του Λος Άντζελες) είναι κάτι σαν θαύμα, δεδομένου ότι ολόκληροι δρόμοι ισοπεδώθηκαν από τη φωτιά» σχολιάζει η NY Post.



Την Τρίτη, ο 34χρονος γιος του ηθοποιού, Τσετ Χανκς, μοιράστηκε τη θλίψη του για τη μαζική καταστροφή.



«Η γειτονιά στην οποία μεγάλωσα καίγεται ολοσχερώς», έγραψε ο Τσετ στην ιστορία του στο Instagram.



«Προσευχηθείτε για το Παλισέιντς», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, από τη μεγάλη πυρκαγιά διασώθηκε και το σπίτι του σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ και φίλου του Χανκς.



Backgrid got ahold of footage of Tom Hanks' & Stephen Spielberg's homes remaining without even a speck of ash on them, while neighbors above were incinerated.

Screenshot: Backgrid video pic.twitter.com/6nIbNlIyoV — Theresa Longo Fans (@BarkJack_) January 9, 2025

Tom Hanks and Steven Spielberg’s mansions spared in horrific LA fire: Photos https://t.co/aFc12LDsNs pic.twitter.com/pJ12paZ48b — New York Post (@nypost) January 9, 2025

Τουλάχιστον 10 είναι οι νεκροί από τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται για ακόμη μια ημέρα στο Λος Άντζελες, ενώ ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτο για εμπρησμό.

To ιατροδικαστικό τμήμα του Λος Άντζελες ανακοίνωσε τον νεότερο απολογισμό, επισημαίνοντας ωστόσο εκκρεμεί η ταυτοποίηση των θυμάτων, η οποία ίσως διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία ειδοποίησης των συγγενών.

Περισσότεροι από 130.000 άνθρωποι κλήθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή.

Μεταξύ των πυρόπληκτων, είναι διάσημοι τραγουδιστές και ηθοποιοί όπως ο Άντονι Χόπκινς, ο Μπίλι Κρίσταλ και ο Τζεφ Μπρίτζες.

Πηγή: skai.gr

