Καθώς οι πυροσβέστες μάχονται εδώ και μία εβδομάδα με τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν μια έντονη κόκκινη και ροζ σκόνη να είναι σκορπισμένη σε ορισμένες γειτονιές.

Η εντυπωσιακή αυτή ουσία που καλύπτει στέγες, δρόμους και αυτοκίνητα σε ολόκληρες γειτονιές, πρόκειται στην πραγματικότητα για μια ουσία που επιβραδύνει τη φωτιά.

Αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι χιλιάδες γαλόνια της επιβραδυντικής αυτής ουσίας έπεσαν την τελευταία εβδομάδα από πυροσβεστικά αεροσκάφη προκειμένου να σταματήσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Τι ακριβώς όμως περιέχει αυτή η ουσία και πώς βοηθάει στην καταπολέμηση των πυρκαγιών; Το επιβραδυντικό είναι ένα προϊόν που ονομάζεται Phos-Chek, το οποίο πωλείται από μια εταιρεία που ονομάζεται Perimeter. Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των πυρκαγιών στις ΗΠΑ από το 1963 και είναι το κύριο μακροπρόθεσμο επιβραδυντικό πυρκαγιάς που χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια. Είναι επίσης το πιο χρησιμοποιούμενο επιβραδυντικό πυρκαγιάς στον κόσμο, σύμφωνα με έκθεση του 2022 στο Associated Press.

Με τις πυρκαγιές να μαίνονται στη νότια Καλιφόρνια την τελευταία εβδομάδα, η ροζ ουσία έκανε την εμφάνισή της. Ωστόσο, η εταιρεία Perimeter, συμβουλεύει ότι η σκόνη πρέπει να καθαρίζετε αμέσως μόλις απομακρυνθεί ο κίνδυνος της πυρκαγιάς.

«Όσο περισσότερο στεγνώνει το επιβραδυντικό, τόσο πιο δύσκολο είναι να αφαιρεθεί εντελώς», προειδοποίησαν.

Το ζεστό νερό και το ήπιο απορρυπαντικό είναι αποτελεσματικά στην αφαίρεσή του από μικρές επιφάνειες, είπε η εταιρεία. Για μεγαλύτερες επιφάνειες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλυντήρια πίεσης.

Η ακριβής φόρμουλα του Phos-Chek δεν είναι δημοσίως γνωστή, αλλά η εταιρεία έχει πει σε προηγούμενες δηλώσεις της ότι το προϊόν είναι 80% νερό, 14% άλατα τύπου λιπάσματος, 6% χρωστικές ουσίες και αναστολείς διάβρωσης. Όσο για το χρώμα του, η εταιρεία είπε ότι είναι «ένα οπτικό βοήθημα τόσο για πιλότους όσο και για πυροσβέστες». Μετά από μερικές ημέρες έκθεσης στο φως του ήλιου, το χρώμα ξεθωριάζει σε γήινους τόνους, είπε.

Το επιβραδυντικό συνήθως ψεκάζεται γύρω από μια πυρκαγιά σε βλάστηση και γη που είναι επιρρεπής στη φωτιά για να σταματήσει η εξάπλωση της φωτιάς σε αυτήν την περιοχή. Ωστόσο, η χρήση της ήταν αμφιλεγόμενη στο παρελθόν σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της στο περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

