Αντικίνητρα για την αγορά ακινήτων από πολίτες εκτός της ΕΕ σχεδιάζει η Ισπανία, προκείμενου να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα.

Όπως αναφέρει το BBC, η Μαδρίτη πρόκειται να επιβάλει φόρο έως και 100% σε ακίνητα που αγοράζουν κάτοικοι από χώρες εκτός της ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ανακοινώνοντας την κίνηση, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είπε ότι το «άνευ προηγουμένου» μέτρο ήταν απαραίτητο για την αντιμετώπιση τους στεγαστικού προβλήματος στη χώρα.

«Η Δύση αντιμετωπίζει μια αποφασιστική πρόκληση: Να μην γίνει μια κοινωνία χωρισμένη σε δύο τάξεις, τους πλούσιους ιδιοκτήτες και τους φτωχούς ενοικιαστές», είπε.

Πολίτες εκτός ΕΕ αγόρασαν 27.000 ακίνητα στην Ισπανία το 2023, είπε σε οικονομικό φόρουμ στη Μαδρίτη, «όχι για να ζήσουν», αλλά «για να βγάλουν χρήματα από αυτά».

«Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να επιτρέψουμε, ενώ αντιμετωπίσουμε τέτοια έλλειψη στέγης».

Η κίνηση αποσκοπεί στο «να δοθεί προτεραιότητα στους κατοίκους για την απόκτηση σπιτιού» είπε ο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει ο φόρος, ούτε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εγκριθεί από τη Βουλή, ωστόσο είπε ότι η πρόταση θα οριστικοποιηθεί «μετά από προσεκτική μελέτη».

Πρόκειται για ένα από τα 12 μέτρα που ανακοίνωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός τη Δευτέρα με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα.

Άλλα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν φορολογική απαλλαγή για ιδιοκτήτες που παρέχουν οικονομικά προσιτή στέγαση, μεταβίβαση περισσότερων από 3.000 κατοικιών σε νέο φορέα δημόσιας στέγασης και αυστηρότερους κανονισμούς και υψηλότερους φόρους στα τουριστικά διαμερίσματα.

«Δεν είναι δίκαιο όσοι έχουν τρία, τέσσερα ή πέντε διαμερίσματα ως βραχυχρόνια μίσθωση να πληρώνουν λιγότερο φόρο από τα ξενοδοχεία» είπε.

