«Πυρά» Ερντογάν κατά της αντιπολίτευσης

Η ένταση στην Τουρκία γύρω από την προφυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης συνεχίζεται. Χθες βράδυ χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν πάλι μπροστά από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ερντογάν και υπέρ του Ιμάμογλου. Αυτή τη φορά όμως, ο αριθμός ήταν μειωμένος. Ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ, που παραμένει στο Δημαρχείο, ζήτησε από το πλήθος να μην εγκαταλείψει τον χώρο, λέγοντας ότι «Αν φύγετε, θα βάλουν τους δικούς τους και θα πάρουν τον Δήμο». Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι επιδρομές της αστυνομίας σε σπίτια και οι συλλήψεις υπόπτων σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Εσκισεχίρ. Πάνω από 1.000 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, μεταξύ αυτών και δημοσιογράφοι.



Αύριο η ημέρα είναι κρίσιμη, καθώς αναμένεται να εκλεγεί ο προσωρινός αντικαταστάτης του Ιμάμογλου από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης. Σήμερα, αντιπροσωπεία του ΡΛΚ με επικεφαλής τον πρόεδρο Οζγκιούρ Οζέλ μετέβη στις φυλακές της Σηλυβρίας, όπου κρατείται ο Ιμάμογλου, άλλοι δυο δήμαρχοι της Πόλης και συνεργάτες τους. Συνολικά 51 άτομα. Ο Ιμάμογλου και άλλοι 4 προφυλακισθέντες κρατούνται μόνοι τους σε χωριστούς θαλάμους. Η πρώτη συνάντηση με δικηγόρους έγινε χθες γύρω στις 23.30 και ολοκληρώθηκε στις 02.00 τα ξημερώματα. Στο μεταξύ, χθες σε δηλώσεις του μετά από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος Ερντογάν κατηγόρησε τους διαδηλωτές ως τρομοκράτες του δρόμου και προσωπικά υπεύθυνο για τα γεγονότα των τελευταίων 5 ημερών τον Οζγκιούρ Οζέλ.

Έμφαση στις σχέσεις Τουρκίας με ΗΠΑ και Ευρώπη

Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος στις σχέσεις της χώρας του με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Για την Ευρώπη επανέλαβε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν είναι δυνατή χωρίς την Τουρκία. Ενώ αναφερόμενος στην πρόσφατη επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο Τραμπ, είπε ότι «Με τις κρίσιμες εξελίξεις στην περιοχή μας, ιδιαίτερα στη Συρία, είναι πολύ πιθανό οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις να αποκτήσουν διαφορετική δυναμική στη δεύτερη θητεία του κ. Τραμπ, παρά τις δυσκολίες στην περιοχή μας, και παρά τα λόμπι που προσπαθούν να δηλητηριάσουν τη συνεργασία των δύο συμμάχων».

Συνάντηση Φιντάν-Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον

Η Άγκυρα περιμένει θετικές εξελίξεις από τις ΗΠΑ. Σήμερα ο ΤΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Θα είναι η πρώτη επίσκεψη Τούρκου αξιωματούχου μετά την εκλογή Τραμπ. Οι δυο υπουργοί θα συζητήσουν την επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ, πιθανότατα τον Απρίλιο. Επίσης τις κυρώσεις CAATSA κατά της Τουρκίας και το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, από το οποίο έχει αποκλειστεί η Τουρκία. Επίσης θέματα Συρίας, Ισραήλ, Ρωσίας-Ουκρανίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τον Χακάν Φιντάν συνοδεύει ο επικεφαλής σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του προέδρου Ερντογάν, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, ο οποίος θα συναντηθεί με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Μάικλ Γουόλτς.

