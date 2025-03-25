Τουρκία: Ο πρόεδρος του CHP επισκέφθηκε τον Εκρέμ Ιμάμογλου στη φυλακή

Τον Εκρέμ Ιμάμογλου, και άλλους δύο προφυλακισθέντες δημάρχους, επισκέφθηκε την Τρίτη στις φυλακές Μαρμαρά ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ.



Ο Οζγκιούρ Οζέλ έκανε λόγο για απόπειρα πραξικοπήματος εκ μέρους του Ταγίπ Ερντογάν. «Θα έρθει η ημέρα που θα τον διώξουμε» επισήμανε ο επικεφαλής του CHP και κάλεσε σε συνέχιση των κινητοποιήσεων.

«Συνάντησα τρία λιοντάρια με το κεφάλι ψηλά, το μέτωπο ανοιχτό, περήφανα για τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους, τους συναδέλφους τους, και ποτέ δεν φοβήθηκαν. Αν υπάρχει φόβος, είναι στον Ταγίπ Ερντογάν, τον βλέπουμε ήδη στο πρόσωπό του. Δεν θα σταματήσουμε. Συνεχίζουμε να γινόμαστε πιο δυνατοί, συνεχίζουμε να τρομάζουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ξηλώνει τους αντιπάλους του ο Ερντογάν

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Την Τετάρτη, το δημοτικό συμβούλιο της Κωνσταντινούπολης, του οποίου η πλειοψηφία ανήκει στην αντιπολίτευση, θα εκλέξει τον νέο δήμαρχο της Πόλης που θα αντικαταστήσει τον Ιμάμογλου μέχρι την αποφυλάκισή του.



Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κωστίδης από τον εισαγγελέα κλήθηκε και ο δήμαρχος του Πέρα με κατηγορίες για δωροδοκία, ενώ προσήχθησαν και 9 δημοσιογράφοι επειδή παρακολουθούσαν τις διαδηλώσεις. Ο εισαγγελέας ζήτησε την προφυλάκισή τους.



Genel Başkanımız Özgür Özel, İstanbul Silivri’de Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde tutulan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. pic.twitter.com/YKOtRS8cRm — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) March 25, 2025

«Όταν έρθουμε στην εξουσία, δεν θα κάνουμε αυτό που μάς κάνατε εσείς» δήλωσε προς τον Ταγίπ Ερντογάν και την κυβέρνησή του ο Εκρέμ Ιμάμογλου σε πρωινό μήνυμα από τη φυλακή όπου βρίσκεται.

«Η δικαιοσύνη θα είναι η εγγύηση για όλους, ο νόμος θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας σε όλους, κανείς δεν θα μπορεί να βάλει χέρι στην περιουσία, την τιμή, και την αξιοπρέπεια κανενός» σημειώνει ο έκπτωτος, από την κυβέρνηση Ερντογάν, δήμαρχος Κωνσταντινούπολης.

«Βάνδαλοι προκάλεσαν ζημιές»

Μιλώντας τη Δευτέρα για τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε «ότι τραυματίστηκαν αστυνομικοί μας από τις επιθέσεις των βανδάλων, που έσπασαν τζάμια και καταστήματα, προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων λιρών σε δημόσια περιουσία. Ο μόνος υπεύθυνος για όλα αυτά είναι το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης και oı συνεργάτες τους. Φυσικά και θα λογοδοτήσουν πολιτικά στο κοινοβούλιο, αλλά θα απολογηθούν και στη δικαιοσύνη».



«Έχει γίνει ξεκάθαρο πως αυτοί δεν μπορούν να κυβερνήσουν ούτε το κράτος, ούτε την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά ούτε και περίπτερο» δήλωσε δε.

Πηγή: skai.gr

