Η Ρωσία είπε σήμερα ότι είναι πρόθυμη να συνάψει μια νέα συμφωνία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, ένα πιθανό βήμα προς την κατεύθυνση μιας εκεχειρίας με την Ουκρανία, όμως, εφόσον οι ΗΠΑ δώσουν εντολή στο πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τη σεβαστεί.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε πως μονάχα μια τέτοια εντολή θα παρείχε τις εγγυήσεις που η Ρωσία χρειάζεται.

Μόσχα και Κίεβο επικρίνουν η μία την άλλη πλευρά για την κατάρρευση το 2023 μιας συμφωνία που στόχευε στο να εγγυηθεί την ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα αφότου η Ρωσία έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Θα χρειαστούμε σαφείς εγγυήσεις. Και δεδομένης της θλιβερής εμπειρίας των συμφωνιών που συνάφθηκαν μονάχα με το Κίεβο, οι εγγυήσεις μπορούν να αποτελέσουν μονάχα το αποτέλεσμα μιας εντολής από την Ουάσιγκτον προς τον Ζελένσκι και την ομάδα του προκειμένου να κάνουν το ένα πράγμα και όχι το άλλο», επισήμανε ο Λαβρόφ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών δηλώσεών του.

«Και φαίνεται πως οι Αμερικανοί εταίροι μας έλαβαν αυτό το μήνυμα. Κατανοούν πως μονάχα η Ουάσιγκτον μπορεί να επιτύχει θετικά αποτελέσματα στο να σταματήσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις, να σταματήσει το σφυροκόπημα πολιτικών υποδομών, ενεργειακών υποδομών που δεν σχετίζονται με στρατιωτικό-βιομηχανικά συγκροτήματα».

Οι δηλώσεις Λαβρόφ δείχνουν ότι η Ρωσία θα ζητήσει να ενταθεί περαιτέρω η αμερικανική πίεση στον Ζελένσκι, προτού συμφωνήσει σε μια θαλάσσια κατάπαυση πυρός, την οποία η Ουάσιγκτον λέει ότι θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο περιεκτική εκεχειρία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των ρωσοαμερικανικών συνομιλιών χθες στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες, όπως όλα δείχνουν, δεν κατέληξαν σε καμία συμφωνία σχετικά με μια ακόμη και περιορισμένη εκεχειρία που θα επιτρέψει την εμπορική ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα.

«Εμείς είμαστε, όπως το είπε ο πρόεδρος (Βλαντίμιρ) Πούτιν, υπέρ της επανάληψης, υπό μία ή άλλη μορφή της πρωτοβουλίας της Μαύρης Θάλασσας», επισήμανε ο ίδιος, αναφερόμενος σε μια συμφωνία, από την οποία αποχώρησε η Ρωσία το 2023, που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να εξάγει την αγροτική παραγωγή της μέσω της θαλάσσιας οδού.

Το Κίεβο κατάφερε την ίδια χρονιά να ανοίξει έναν θαλάσσιο διάδρομο που θα του επέτρεπε να κάνει εξαγωγές, όμως τα λιμάνια του, ιδίως εκείνο της Οδησσού και τα πλοία μεταφοράς σιτηρών του που βρίσκονταν εκεί πλήττονται συχνά από τον ρωσικό στρατό.

Ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι η χώρα του ζήτησε επιπλέον την άρση των περιορισμών σε βάρος των ρωσικών εξαγωγών, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, διάρκειας περίπου 12 ωρών, χθες στη Σαουδική Αραβία μεταξύ των Ρώσων και των Αμερικανών.

«Πρέπει τώρα να δημιουργήσουμε τις εγγυήσεις και τους μηχανισμούς, όσο το δυνατόν τους πλέον σαφείς, τους πλέον απτούς, τους πλέον αξιόπιστους και τους πλέον ρεαλιστικούς», υπογράμμισε.

«Θέλουμε η αγορά των σιτηρών, θέλουμε η αγορά των λιπασμάτων να είναι προβλέψιμες, θέλουμε κανείς να μην προσπαθεί να μας αποκλείσει από αυτήν την αγορά», τόνισε ο Ρώσος υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

