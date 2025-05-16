Για την τρέχουσα και την επόμενη σεζόν μίλησε η Φαίη Σκορδά στους δημοσιογράφους που την πλησίασαν σε event και όπως είναι λογικό θέλησαν να μάθουν για τα... μελλούμενα!

«Είναι λες και είμαστε ακόμα στην αρχή. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Είμαι ακόμα με την ίδια δύναμη που έχεις όταν ξεκινάς και θέλεις να στηρίξεις κάτι από την αρχή και έχεις την αγωνία να πάει καλά, να το χτίσεις. Ίσως γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολύ χρόνο. Είμαι με αυτή την ορμή» ήταν το πρώτο της σχόλιο για αυτή τη σεζόν που διανύει -την πρώτη της στο Mega- με το Buongiorno.

«Ελπίζω ότι μετά τις συζητήσεις μου με το κανάλι θα γίνουν κάποιες αλλαγές ενισχυτικά» ανέφερε για την επόμενη σεζόν.

«Πια δεν είμαι αρνητική να κάνω κάτι βραδινό αλλά σίγουρα όχι παράλληλα (με το πρωινό). Μεγαλώσαμε, δεν αντέχουμε!» είπε με χιούμορ.

