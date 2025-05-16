Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνει την εβδομάδα στα Επτάνησα σήμερα, Παρασκευή 16 Μαΐου στις 14.45 και για 2η μέρα βλέπουμε ζωντανά την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή από τη Ζάκυνθο.

Το Μαραθωνήσι στην καρδιά του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου είναι τόπος γεμάτος παιδικές μνήμες για τους ντόπιους και κέντρο ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες. Εδώ συναντάμε τη θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα και τη φώκια μονάχους μονάχους. Ποιο όμως είναι το μέλλον του Πάρκου;

Τι πιο όμορφο από τα χαμόγελα των παιδιών στο Ειδικό Σχολείο Ζακύνθου; Το πρότυπο συγκρότημα που υλοποιήθηκε χάρη στον εκπαιδευτικό Παναγιώτη Κλάδη, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτόν τον σκοπό, γίνεται μια ζεστή φωλιά για τους μαθητές με αναπηρία.

Οι αθλήτριες της Δόξας Πηγαδακίων Ζακύνθου χαίρονται κάθε αγώνα αλλά και τις προπονήσεις. Μας μιλούν με αγάπη και πάθος για την ομάδα τους.

Κάνει ραδιόφωνο με μια εκπομπή που αναγνωρίζει κάθε αγώνα ζωής, μικρό ή μεγάλο. Η Κατερίνα Δρίμη, μπορεί να άνοιξε ανθοπωλείο στη Ζάκυνθο, όπου επέλεξε να ζει μετά τη βουή της Αθήνας, παραμένει όμως δημοσιογράφος.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

