Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΣΥΡΙΖΑ για την εικόνα με drone στην Ακρόπολη: «Προσβλητική εμπορευματοποίηση του πυρήνα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς»

«Με ποιο κριτήριο έγινε η αποδοχή μίας τέτοιας πρότασης όταν τον περασμένο μήνα το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έδωσε άδεια στον Λάνθιμο» διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ

«Η εικόνα μέσω σμήνος drones του αθλητικού παπουτσιού που «πατά» πάνω στην Ακρόπολη για διαφημιστικούς λόγους, αποτελεί προσβλητική εμπορευματοποίηση του πυρήνα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Με ποιο κριτήριο έγινε η αποδοχή μίας τέτοιας πρότασης όταν τον περασμένο μήνα το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έδωσε άδεια στον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο για τα γυρίσματα της ταινίας του στον αρχαιολογικό χώρο;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Ακρόπολη διαφήμιση Drone
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark