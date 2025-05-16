Σήμερα Παρασκευή Στα Δ – Κ και Β θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές . Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΑ 6 με 8 μποφόρ , στο Αιγαίο και την Κρήτη ριπές έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β – ΒΔ έως 20 με 22 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 23 με 24 βαθμούς και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς

Το Σάββατο Στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά και τα νησιά του Β και Α Αιγαίου θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές μέχρι το πρωί : στην Α Μακεδονία , τη Θράκη και τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, αλλά με γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές συννεφιές. Η ένταση των ανέμων 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια.

Την Κυριακή σχετικά βελτιωμένος καιρός , δε θα λείψουν όμως οι απογευματινές μπόρες από τα ηπειρωτικά ορεινά . Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός Δευτέρα και Τρίτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός Συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί. Άνεμοι: ΝΑ έως ΝΔ 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 με 24 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Συννεφιά με βροχές , και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι. Άνεμοι: ΝΑ έως ΒΔ 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.