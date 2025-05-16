Λογαριασμός
Τοπικές βροχές και καταιγίδες , σήμερα Παρασκευή , στα δυτικά , κεντρικά και βόρεια , ενώ αύριο Σάββατο , βαθμιαία , τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Α. Αιγαίο.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή Στα Δ – Κ και Β    θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές .  Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες  τοπικές βροχές κυρίως το πρωί.  Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΑ  6 με 8 μποφόρ , στο Αιγαίο και την Κρήτη  ριπές έως 9 μποφόρ. Η  θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β – ΒΔ έως 20 με 22  βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα  έως 23 με 24 βαθμούς και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς

Το Σάββατο Στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά και τα νησιά του Β και Α Αιγαίου θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές μέχρι το πρωί  : στην Α Μακεδονία  , τη Θράκη και τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, αλλά με γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές συννεφιές. Η ένταση των ανέμων 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία  θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. 

Την Κυριακή σχετικά βελτιωμένος καιρός , δε θα λείψουν όμως οι απογευματινές μπόρες από τα ηπειρωτικά ορεινά .   Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ  3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. 

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός Δευτέρα και Τρίτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός Συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί. Άνεμοι: ΝΑ έως ΝΔ  5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 με 24  βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Συννεφιά με βροχές , και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι.  Άνεμοι: ΝΑ έως ΒΔ  4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς .

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
