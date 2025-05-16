Συμφωνία Μόσχας - Κιέβου για ανταλλαγή αιχμαλώτων και νέες συνομιλίες μετά την παρουσίαση σχεδίων για εκεχειρία - Εδάφη που δεν κατέχει ζήτησε η Ρωσία

Σε ανταλλαγή αιχμαλώτων και ραντεβού για νέες συνομιλίες μετά την παρουσίαση σχεδίων για εκεχειρία συμφώνησαν οι αντιπροσωπείες Ουκρανίας και Ρωσίας στις σημερινές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη.

Στο μεταξύ, τα πρώτα σχόλια Ουκρανών αξιωματούχων κάνουν λόγο ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών Μόσχας και Κιέβου, παρουσία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και του επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπαχίμ Καλίν, διήρκεσαν σχεδόν δύο ώρες, ωστόσο δεν απέφεραν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Όπως ανέφερε ουκρανική διπλωματική πηγή, λίγο μετά την ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για το πέρας των συνομιλιών, η Μόσχα εγείρει μη ρεαλιστικές απαιτήσεις. Εξάλλου, η Μόσχα φέρεται να ζήτησε εδάφη τα οποία δεν έχει καταλάβει.

«Οι ρωσικές απαιτήσεις είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα και υπερβαίνουν κατά πολύ οτιδήποτε έχει συζητηθεί προηγουμένως. Περιλαμβάνουν τελεσίγραφα προς την Ουκρανία να αποσυρθεί από το έδαφός της για κατάπαυση του πυρός και άλλες εκ προοιμίου απορριπτέους και μη εποικοδομητικούς όρους», δήλωσε η ουκρανική πηγή στο Reuters που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι «η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πραγματική κατάπαυση του πυρός και περαιτέρω ουσιαστική ειρηνευτική διαδικασία χωρίς προϋποθέσεις», δείχνοντας ως υπεύθυνο για την ατελέσφορη συνάντηση τη ρωσική πλευρά.

Άλλη ουκρανική πηγή ανέφερε στο CNN ότι η ρωσική αντιπροσωπεία «δεν είχε εντολή να λάβει σημαντικές αποφάσεις».

«Δεν είναι έτοιμη να λάβουν οποιαδήποτε ουσιαστική απόφαση για τον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε συγκεκριμένα πηγή της ουκρανικής πλευράς.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος, εν τω μεταξύ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναληφθούν οι συνομιλίες μεταξύ των μερών, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη «προγραμματιστεί» μέχρι στιγμής.

«Είναι πιθανό να συμβεί κάτι σήμερα», σημείωσε, «αλλά προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί τίποτα». «Οι ομάδες μας είναι έτοιμες να εργαστούν για όσο χρειαστεί», πρόσθεσε.

Από τη ρωσική πλευρά, η ρωσική αντιπροσωπεία ανέφερε ότι η Ουκρανία ζήτησε να πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. Ακόμη, η ρωσική αντιπροσωπεία δήλωσε ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

Η μόνη προς το παρόν αντίδραση από το στρατόπεδο των Ρώσων ήρθε από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλούμενο πηγή της ρωσικής αντιπροσωπείας, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί και οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών έχουν αποχωρήσει, προσθέτοντας ότι ετοιμάζονται για δηλώσεις.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ούμεροφ, επρόκειτο να διαπραγματευτεί μια άμεση συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ουκρανική διπλωματική πηγή.

Τα μάτια όλων παραμένουν πάντως στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη, καθώς αναμένονται δηλώσεις. Οι αντιπρόσωποι της Ουκρανίας αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση.

Εν τω μεταξύ, των απευθείας συνομιλιών Ουκρανίας και Ρωσίας στην Κωνταντινούπολη, προηγήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της Τουρκίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα, δήλωσαν στο TASS πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

