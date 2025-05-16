Σε… γαλλική διάθεση είναι οι κάτοικοι του Μεσολογγίου, καθώς η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον αυθεντικό πίνακα του Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου».

Σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, οι κάτοικοι μιλούν γαλλικά, με τον καθέναν να αναφέρει τις φράσεις που γνωρίζει.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, το 2026, ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από τον υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, πως το διάσημο έργο τέχνης θα έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα παρουσιαστεί στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο από τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Νοεμβρίου 2026.



Πηγή: skai.gr

