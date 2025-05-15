Καιρικό σύστημα, με την ονομασία INES όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας, από τις ακτές της Τυνησίας κινούμενο βορειοανατολικά προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας, από σήμερα Πέμπτη (15-5-2025) τη νύχτα και μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (17-5-2025), με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα καθώς και με πολύ ενισχυμένους ανέμους στην ανατολική και τη νότια χώρα.

Πιο αναλυτικά προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

1. τη νύχτα Πέμπτης (15-05-25) προς Παρασκευή (16-05-25) στην περιοχή Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ιθάκης, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη Θεσσαλία

2. την Παρασκευή (16-05-25) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών, Λευκάδας), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία

3. από το απόγευμα της Παρασκευής (16-05-25) και έως και το πρωί του Σαββάτου (17-05-25) στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο (περιοχή Λήμνου).

Β. Τοπικά θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με ριπές 9 μποφόρ) την Παρασκευή (16-05-25) στο Αιγαίο και την Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στο νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο.

Γ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη νότια χώρα (κυρίως σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νότια Πελοπόννησο).

Πηγή: skai.gr

