Stoiximan AegeanBall Festival: Μπάσκετ με φόντο το Αιγαίο

Η «Αρχόντισσα των Κυκλάδων» ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά τη μεγαλύτερη γιορτή του μπασκετικού καλοκαιριού! Το Stoiximan AegeanBall Festival 2025, το κορυφαίο τουρνουά FIBA 3X3 στην Ελλάδα, επιστρέφει για 7η χρονιά, γεμίζοντας και φέτος την Πλατεία Μιαούλη με παλμό, θέαμα και μοναδικές στιγμές για μικρούς και μεγάλους.

Το φετινό φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου 2025 στο κέντρο της Ερμούπολης, αποτελώντας ένα τριήμερο αθλητικής δράσης, κοινωνικής προσφοράς και πολιτιστικής προβολής για τη Σύρο.

Η επίσημη παρουσίαση του Stoiximan AegeanBall Festival 2025, έγινε με τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Μαΐου, στην Άτρακτο, στην Αθήνα, δίνοντας το σύνθημα για το μεγάλο τζάμπολ της Σύρου. Η εκδήλωση έγινε παρουσία του εμπνευστή της διοργάνωσης, του διεθνή μπασκετμπολίστα Γιώργου Πρίντεζη, του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση, του Δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης, κ. Αλέξανδρου Αθανασίου, του Co-Founder της Progame, κ. Γιάννη Λάσκαρη και του Commercial Director της Stoiximan, κ. Κώστα Διορέλη.

Στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του φετινού φεστιβάλ, αναδείχθηκαν οι νέες πρωτοβουλίες, ανακοινώθηκαν δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, ενώ έγινε ειδική αναφορά στον ρόλο του φεστιβάλ ως καταλύτη για την τουριστική και πολιτιστική ανάδειξη της Σύρου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, προβλήθηκε το επίσημο teaser video του Stoiximan AegeanBall Festival 2025, μεταφέροντας στο κοινό, το πνεύμα, την ενέργεια και τις αναμνήσεις των προηγούμενων ετών, καθώς και τις προσδοκίες για μια ακόμη πιο δυναμική διοργάνωση.

Νέα μεγάλα ονόματα στο παρκέ της Σύρου

Στη φετινή διοργάνωση του Stoiximan AegeanBall Festival, το μπασκετικό θέαμα απογειώνεται με την παρουσία και ανακοίνωση των τριών πρώτων σπουδαίων ονομάτων! Ο εκρηκτικός Chima Moneke, πρωταθλητής EuroCup και παίκτης της EuroLeague, ο εμβληματικός Δημήτρης Διαμαντίδης, τρεις φορές πρωταθλητής EuroLeague και ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και ο θρυλικός Θοδωρής Παπαλουκάς, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας και δύο φορές πρωταθλητής EuroLeague, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους υπόλοιπους αστέρες του φεστιβάλ και υπόσχονται μοναδικές στιγμές δράσης, πάθους και συγκίνησης στην καρδιά του Αιγαίου, στη Σύρο.

Μετονομασία Κατηγορίας σε U11 Βικέλας

Η διοργάνωση θέλοντας να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προχωρά στη μετονομασία της κατηγορίας U11, σε U11 Βικέλας, προς τιμήν του Συριανού λογοτέχνη Δημήτριου Βικέλα που συνέβαλε στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα το 1896. Κοινός στόχος με το Υπουργείο και την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή του στην Αθλητική Παιδεία είναι να έρθουν πιο κοντά τα μικρά παιδιά στον αθλητισμό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, τοποθετήθηκαν οι συντελεστές της διοργάνωσης, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα:

Ο Εμπνευστής και Οικοδεσπότης του Stoiximan AegeanBall Festival Γιώργος Πρίντεζης δήλωσε: «Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου, η Σύρος υποδέχεται και φέτος κορυφαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μια μοναδική γιορτή του μπάσκετ που έχει γίνει πλέον θεσμός. Το Stoiximan AegeanBall Festival είναι η κορυφαία αθλητική διοργάνωση του καλοκαιριού. Συνδυάζει μπάσκετ υψηλού επιπέδου με κοινωνική προσφορά, ψυχαγωγία και συμμετοχή για όλες τις ηλικίες. Στόχος μας είναι να εμπνέουμε τα παιδιά και τους νέους μέσα από τον αθλητισμό. Παράλληλα, φέτος θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι συμμετοχές τους δεν είναι μόνο εντυπωσιακές – είναι ουσιαστικές, γιατί μεταφέρουν εμπειρία, γνώση και παρακίνηση στη νέα γενιά. Ευχαριστώ θερμά την Progame, τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τη Stoiximan και όλους τους χορηγούς που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Σας περιμένουμε στην Πλατεία Μιαούλη για ένα αξέχαστο μπασκετικό τριήμερο».

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Ιωάννης Βρούτσης δήλωσε:

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που γίνεται στις Κυκλάδες και αφορά το άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Αγκαλιάζουμε την προσπάθεια του σπουδαίου Συριανού Γιώργου Πρίντεζη που επί σειρά ετών προσφέρει στον τόπο του μέσα από αυτή την αθλητική διοργάνωση που εμπνεύστηκε ο ίδιος και υλοποιεί η εταιρεία αθλητικού management και marketing PROGAME με τη βοήθεια του Ονομαστικού Χορηγού της διοργάνωσης την εταιρεία Stoiximan. Φέτος είμαστε χαρούμενοι για τη Συνεργασία του Stoiximan AegeanBall Festival με την Οργανωτική Επιτροπή του Υπουργείου Αθλητισμού «Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών, Δημήτριος Βικέλας», που ενισχύει ακόμη περισσότερο το κύρος και τη σημασία της διοργάνωσης. Μέσα από αυτή τη συνεργασία εύχομαι να δούμε μικρά παιδιά με λαμπρές αθλητικές δεξιότητες στο άθλημα του μπάσκετ και να τα καμαρώσουμε ως μελλοντικά ταλέντα που θα υψώνουν τη γαλανόλευκη».



Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, κ. Αλέξανδρος Αθανασίου, ανέφερε: «Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετέχουν και προσπαθούν κάθε χρόνο να κάνουν το Stoiximan AegeanBall Festival ακόμη καλύτερο. Είμαστε έτοιμοι για τη φετινή διοργάνωση και εργαζόμαστε με σχέδιο για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού μας. Έχουμε ήδη μελετήσει την ανακατασκευή του κλειστού γηπέδου μπάσκετ και δεσμεύομαι πως μέσα στον μήνα θα υπάρξει εξέλιξη για ένα έργο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και την ιστορία της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Stoiximan AegeanBall Festival για τη σημαντική του συμβολή – όχι μόνο στα γήπεδα και τις αθλητικές δράσεις, αλλά και στην ενίσχυση των νοσοκομείων και της τοπικής κοινωνίας συνολικά».

Ο Co-Founder της Progame, κ. Γιάννης Λάσκαρης τόνισε:

«Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ, στη συνέντευξη Τύπου του Stoiximan AegeanBall Festival 2025. Για 7η χρονιά, η Σύρος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το κορυφαίο FIBA 3x3 μπασκετικό γεγονός της χώρας, προσφέροντας μοναδικές στιγμές σε μικρούς και μεγάλους. Το φεστιβάλ αυτό γεννήθηκε από την αγάπη μας για το άθλημα και εξελίχθηκε σε έναν θεσμό διεθνούς εμβέλειας. Στόχος μας είναι κάθε χρόνο να προσφέρουμε κάτι περισσότερο – και φέτος, με νέες καινοτομίες όπως η VIP League 4on4 και η συμμετοχή κορυφαίων αθλητών, το θέαμα αναμένεται να είναι ακόμα πιο συναρπαστικό. Η Σύρος αγκαλιάζει τη διοργάνωση, η τοπική κοινωνία συμμετέχει ενεργά και το νησί μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τον αθλητικό τουρισμό. Το μπάσκετ μας ενώνει – και μέσα από αυτό μεταφέρουμε αξίες, δίνουμε κίνητρα στους νέους και ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή. Θέλω να ευχαριστήσω τη Stoiximan που για 4η χρονιά στηρίζει έμπρακτα αυτή την προσπάθεια, καθώς και τους πολύτιμους συνδιοργανωτές μας: τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ευχαριστώ επίσης όλους τους χορηγούς και συνεργάτες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτυχία του θεσμού. Σας περιμένουμε όλους από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου στην Πλατεία Μιαούλη, σε ένα μοναδικό τριήμερο γεμάτο μπάσκετ, ψυχαγωγία και αξέχαστες εμπειρίες».

Ο Commercial Director της Stoiximan, κ. Κώστας Διορέλης δήλωσε: «Η υποστήριξή μας στο Stoiximan AegeanBall Festival, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, αποτελεί μία έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με τον θεσμό, αλλά και της αφοσίωσης της Stoiximan στην προώθηση του αθλητισμού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το Stoiximan AegeanBall Festival έχει πλέον εξελιχθεί στο μεγαλύτερο 3x3 μπασκετικό γεγονός της χώρας, προσελκύοντας Ολυμπιονίκες, επαγγελματίες, ερασιτέχνες και νέους που αγαπούν το άθλημα. Παράλληλα, για εμάς στη Stoiximan, η υποστήριξη σε έναν θεσμό όπως το Stoiximan AegeanBall Festival συνοδεύεται πάντα από ουσιαστικές δράσεις που ενισχύουν την τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας μας, έχουμε ήδη προσφέρει τεχνολογικό εξοπλισμό στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και έχουμε ανακαινίσει το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στο χωριό Πάγος, ενώ φέτος προχωράμε στην ανακαίνιση ενός δεύτερου ανοιχτού γηπέδου στη Σύρο, ενισχύοντας τις υποδομές άθλησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού».

Κλείσε θέση στο παρκέ – δήλωσε συμμετοχή τώρα!

Ζήσε την απόλυτη μπασκετική εμπειρία στην καρδιά των Κυκλάδων!

Το Stoiximan AegeanBall Festival επιστρέφει στη Σύρο με ασταμάτητη δράση, δυνατούς αγώνες 3X3, διαγωνισμούς, εκπλήξεις, πλούσια δώρα σε όλες τις κατηγορίες και διασκέδαση για όλους!

Οι εγγραφές άνοιξαν και οι θέσεις γεμίζουν γρήγορα – μη χάσεις την ευκαιρία να παίξεις δίπλα σε κορυφαίους αθλητές, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τουρνουά της Ευρώπης.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα και μπες στο παιχνίδι:

https://www.aegeanball.gr/εγγραφή/

Το Stoiximan AegeanBall Festival αποτελεί πλέον θεσμό που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τουριστική και πολιτιστική ανάδειξη της Σύρου. Η Ερμούπολη, με τη μοναδική αρχιτεκτονική της, τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά και την αυθεντική κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα, γίνεται το επίκεντρο της προσοχής κάθε Ιούνιο, προσελκύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από την τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων στην COSMOTE TV, τη δημοσιογραφική κάλυψη, αλλά και την παρουσία προσωπικοτήτων από τον χώρο του αθλητισμού και των media, η εικόνα του νησιού ταξιδεύει σε κάθε γωνιά του κόσμου, ενισχύοντας το προφίλ της Σύρου ως προορισμό αθλητικού τουρισμού υψηλού επιπέδου.

Ταξίδεψε στη Σύρο με 30% έκπτωση!

Με τη στήριξη της Blue Star Ferries, οι συμμετέχοντες στο Stoiximan AegeanBall Festival απολαμβάνουν 30% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά από/προς Σύρο (25/6–3/7). Πληροφορίες & κρατήσεις:

Vassilikos (Σύρος): 22810 84444

Gelasakis (Πειραιάς): 210 4222440

Ονομαστικός Χορηγός: STOIXIMAN

Μεγάλοι Χορηγοί: COSMOTE TELEKOM, INTERSPORT

Official Broadcaster: COSMOTE TV

Χορηγοί: ADIDAS, BLUE STAR FERRIES, L’OREAL PARIS MEN EXPERT, NESPRESSO, SEIKO, SENECA

Υποστηρικτές: ARGINI HOTEL - SYROS, FOOT LOCKER, HOLLAND & BARRETT, SNAPPI, ΖΑΓΟΡΙ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

Συνεργάτες: HUMAN TECAR, PMS SECURITY, SPALDING, TESLA, TGI, TRIPO.GR, TUSKS DIGITAL MEDIA, ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τοπικοί Συνεργάτες: ARMENAKI, DR DRAKOTOS, ISLAND PACKAGING, KOIS OPTICS, LIAKO, ONO, SAINT, WINDOOR, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΠΡΟΖΥΜΙ

Official Hospitality Partner: HOTEL AEGEAN PARADISO

Στρατηγικοί Χορηγοί Επικοινωνίας: EUROHOOPS, SPORT 24

Διοργανωτές του Stoiximan AegeanBall Festival είναι η Progame, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

#StoiximanAegeanBallFestival #ΓιαΤηΣύρο #WeAreSyros

Πηγή: skai.gr

