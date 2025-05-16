Συγχαρητήριο μήνυμα για την εμφάνιση στης Κλαυδίας στον ημιτελικό της Eurovision 2025 απέστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ δια μέσω της τομεάρχη Πολιτισμού και Αθλητισμού Μαρίνας Κοντοτόλη.

«Η Κλαυδία άνοιξε δρόμους με τη δύναμη της Τέχνης και της νέας γενιάς. Στον χθεσινό μεγάλο ημιτελικό της Eurovision, η Κλαυδία ανέβηκε στη σκηνή για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι «Αστερομάτα». Και το έκανε με τρόπο που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο», επισημαίνει η κ. Κοντοτόλη.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία δεν θα μπορούσε παρά να εκφράσει τη βαθιά του συγκίνηση και τα θερμά του συγχαρητήρια για την παρουσία της Κλαυδίας, η οποία, με την τέχνη της, μας έκανε υπερήφανους. Εκπροσωπεί τη νέα γενιά δημιουργών που δεν φοβάται να ονειρευτεί, να τολμήσει, να σταθεί στο φως με ό,τι πιο προσωπικό και αληθινό έχει να πει.» συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας, ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Κλαυδία, διαβεβαιώνοντάς την ότι η Ελλάδα είναι δίπλα της.

Πηγή: skai.gr

