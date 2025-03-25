Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε σήμερα «σοκαρισμένος» καθώς διαπιστώνει πως το ζήτημα των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας δεν συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της χώρας.

«Νιώθω αρκετά σοκαρισμένος που βλέπω πως ξαφνικά, το ζήτημα των ομήρων δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων, ούτε της επικαιρότητας», είπε σε ένα βίντεο που τράβηξε το γραφείο του.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία να συνεχιστούν οι προσπάθειες με στόχο να «επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους, έως τον τελευταίο».

«Δεν πρέπει ποτέ να παραβλέψουμε αυτό το θέμα, ως έθνος, εωσότου ο τελευταίος όμηρος επιστρέψει στο σπίτι του. Πρόκειται για μία εθνική προσπάθεια», είπε επίσης ο Χέρτσογκ, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο της 7ης Οκτωβρίου του 2023, 251 όμηροι μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Εξ αυτών, 58 παραμένουν αιχμάλωτοι, εκ των οποίων 34 έχουν δηλωθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η επίθεση της Χαμάς προκάλεσε τον θάνατο 1.218 ανθρώπων από την ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με μία καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Έπειτα από δύο μήνες μιας εύθραυστης εκεχειρίας, το Ισραήλ ξεκίνησε εκ νέου τη 18η Μαρτίου τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας, τους οποίους ακολούθησαν χερσαίες επιχειρήσεις, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων που στόχευαν στην παράταση της εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα έκανε λόγο για 792 νεκρούς και 1.663 τραυματίες μετά την επανέναρξη των ισραηλινών πληγμάτων, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε 50.144 από την έναρξη του πολέμου την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλώνουν καθημερινά στην Ιερουσαλήμ για να καταγγείλουν την πολιτική της κυβέρνησης, ιδίως την επανάληψη των εχθροπραξιών, την οποία πολλοί αντιλαμβάνονται ως μια εγκατάλειψη των ομήρων που παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα.

