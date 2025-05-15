Οι 3 λόγοι που μπορεί να πονάνε τα πόδια σου μετά το περπάτημα (και δεν έχουν σχέση με την υγεία σου)

Αν καταφέρεις να το βάλεις στη ζωή σου καθημερινά θα κάνεις κάτι καλό για τον εαυτό σου και θα δεις να συμβαίνουν πολλές αλλαγές στο σώμα σου. Τι γίνεται όμως αν είσαι ανάμεσα σε αυτές που ήδη το κάνουν αλλά βασανίζονται...

Βγαίνεις για περπάτημα και επιστρέφεις στο σπίτι μα τα πόδια σου να "διαμαρτύρονται", να πονάνε και να είναι βαριά... φυσικά ανησυχείς. Δεν έτρεξες, δεν ζορίστηκες, γιατί λοιπόν να πονάς τόσο πολύ που ακόμα κι ένα βήμα παραπάνω να φαίνεται γολγοθάς;

Μην ανησυχείς αμέσως! Ο πόνος δεν σημαίνει πάντα ότι έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας. Παρακάτω θα δεις 3 απλούς λόγους που μπορεί να συμβαίνει αυτό και να μην έχει καμία απολύτως σχέση με την κατάσταση της υγείας σου:

1. Λάθος ή παλιά παπούτσια

Τα παπούτσια που φοράς παίζουν τεράστιο ρόλο. Αν είναι σκληρά, δεν έχουν μαλακό πάτο ή δεν στηρίζουν σωστά το πόδι σου, μπορεί να προκαλέσουν πόνο. Ειδικά αν περπατάς πολύ, τα ακατάλληλα παπούτσια κουράζουν το πέλμα, τον αστράγαλο και τη φτέρνα. Και ναι, τα παπούτσια έχουν ημερομηνία λήξης. Τα αγαπημένα σου παλιά αθλητικά μπορεί να μην στηρίζουν πια το πόδι σου όπως πρέπει.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.