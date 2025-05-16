Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα την περίοδο 1850–1870

Στην εκπομπή της Κυριακής με τον Άρη Πορτοσάλτε, ο ιστορικός Λευτέρης Καντζίνος ανέλυσε τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα την περίοδο 1850–1870. Η έξωση του Όθωνα, η άνοδος του Γεωργίου Α΄ και η Ένωση των Επτανήσων το 1864 σηματοδότησαν μια νέα εποχή.

Ο Κριμαϊκός Πόλεμος, οι διπλωματικοί ελιγμοί και οι επεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων επηρέασαν καθοριστικά τις ισορροπίες, καθώς η Ελλάδα πορευόταν προς εθνική σταθερότητα.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Μην χάσετε την Κυριακή 18 Μαΐου στις 9 το πρωί το δεύτερο μέρος της εκπομπής στο ΣΚΑΪ 100.3.

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.