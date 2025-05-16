Για αποβολή εμβρύου από εγκυμονούσα που πιθανολογείται ότι βρισκόταν στον 4ο μήνα, κάνουν λόγο νεότερες πληροφορίες της αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση που αποκαλύφθηκε το πρωί στην περιοχή ΤΙΤΑΝ, στη Θεσσαλονίκη.

Οι αρχικές πληροφορίες από την αστυνομία ανέφεραν πως επρόκειτο περί νεογνού, ωστόσο στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήταν έμβρυο με τον πλακούντα του.

Το έμβρυο εντοπίστηκε γύρω στις 7 το πρωί πίσω από καντίνα και δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο ύστερα από κλήση της ιδιοκτήτριας της επιχείρησης, η οποία σε δηλώσεις της ανέφερε:

«Το πρωί που ήρθαμε να ανοίξουμε το μαγαζί εντοπίσαμε ένα νεκρό έμβρυο. Ήταν πολύ μικρό, 12-13 εκατοστά, φαινόταν ότι είναι από αποβολή. Η αρχική αίσθηση ήταν ότι πρόκειται για γατάκι αλλά μόλις είδαμε από κοντά τα χεράκια και τα ποδαράκια καταλάβαμε ότι ήταν έμβρυο. Αμέσως καλέσαμε της Αρχές, ήρθαν εδώ και έκαναν τα απαραίτητα. Η γυναίκα προφανώς βρήκε ησυχία γιατί είναι απομονωμένο το μέρος και απέβαλε. Θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε, περνάει πολύ κόσμος από δω καθημερινά, είναι κομβικό το σημείο».

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επικεντρώνεται στον εντοπισμό της ταυτότητας της γυναίκας που άφησε το έμβρυο στο σημείο. Για την υπόθεση παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

