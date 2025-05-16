Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας παίζει στο γήπεδο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6

ΟΦΗ και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους το Σάββατο (17/05), με έπαθλο ένα τρόπαιο που και οι δύο το θέλουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οι Κρητικοί για να επιστρέψουν στους τίτλους μετά από 38 ολόκληρα χρόνια και οι «ερυθρόλευκοι» για να συνδυάσουν τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής με ένα ιστορικό νταμπλ.

Συνδεόμαστε από νωρίς με το ΟΑΚΑ για να μπούμε στο κλίμα του μεγάλου τελικού και στις 20:00 ακριβώς ζούμε κάθε φάση σε περιγραφή του Νίκου Σταματέλου και του Μάνου Σουργιά.

Μετά την απονομή του κυπέλλου, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι ο λόγος να περάσει στους ακροατές, μόλις ανοίξουν οι γραμμές.

ΟΦΗ-Ολυμπιακός, το Σάββατο (17/05) στις 20:00.

Δύο μονομάχοι, μία αναμέτρηση, ένας σίγουρος νικητής. Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.