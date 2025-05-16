Τραμπ: Ανακοίνωσε οριστικά ότι δεν θα πάει στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε οριστικά ότι δεν θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας ΗΠΑ - Τουρκίας.

Επιστρέφω σπίτι μετά την περιοδεία στον Κόλπο, ας δούμε τι θα συμβεί με τη Ρωσία και την Ουκρανία, δήλωσε από το Άμπου Ντάμπι για τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη ο Τραμπ.

«Θα συναντηθούμε με τον Πούτιν μόλις το κανονίσουμε» ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Έχουμε επενδύσεις 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, και τώρα εξετάζουμε και τα 13 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Μάιο υποστήριξε για τις συμφωνίες με τις χώρες του Κόλπου.

Εξετάζουμε τη Γάζα και θα το φροντίσουμε (το θέμα) πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

